Los cobros a favor de Lionel Messi y compañía hicieron que estallara una serie de publicaciones en el periodismo previo a las semifinales.

El Mundial 2026 vive su recta final y solo restan cuatro partidos para el final. Ahí, las miradas siguen estando sobre la selección argentina, que este miércoles jugará las semifinales ante Inglaterra.

Los cobros arbitrales para el equipo de Lionel Messi han sido tema, con acusaciones directas de favorecerlos desde la FIFA. Uno de los más polémicos fue el duelo ante Egipto, donde el VAR frenó un gol africano, pero no uno trasandino tras revisión de foul previo.

Y mientras Gianni Infantino, presidente de la FIFA, también es blanco de críticas, hasta en el propio Estados Unidos ironizan con las ayuditas a Messi y compañía. Así lo dejó en claro el prestigioso medio New York Times.

Festinan con Argentina y el VAR

El New York Times, mediante su suplemento deportivo The Athletic, publicó una lista con las diez (hasta ahora) mayores polémicas del Mundial 2026. Ahí el medio estadounidense le dio con todo a Argentina y los cobros a favor desde el VAR.

Getty Images

“VARgentina elimina a Egipto – Nivel de controversia: 9/10”, señaló la publicación. Sumado a eso, volvieron a la carga y en el mismo ranking hablar de “VARgentina elimina a Suiza – Nivel de controversia: 2/10”.

Recientemente, medio ingleses calentaron la semifinal ante los trasandinos y también festinaron con la FIFA y el “lazo” con la Albiceleste. Daily Mail publicó: “Lionel Messi ovtiene a su árbitro favorito para la semifinal de la Copa del Mundo.”

ver también En Argentina amenazan a iShowSpeed para duelo con Inglaterra: “No te presentes”

Por su parte, The Sun apeló a “un oficial seleccionado por la FIFA que supervisó el mayor momento de Lionel Messi”. Finalmente, Daily Mirror publicó que hay “árbitro confirmado, el deseo de Argentina concedido”.