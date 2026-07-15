Argentina derrotó a Inglaterra en la semifinal de la Copa del Mundo y jugará por el título ante España. Así reaccionó la prensa albiceleste tras la remontada contra el archirrival político.

La selección de Argentina le dio vuelta la semifinal a Inglaterra y con un 2-1 agónico se quedó con la última semifinal de la Copa del Mundo 2026. La Albiceleste le ganó un clásico caliente a su archirrival desde la Guerra de Malvinas y jugará la final ante España.

En el vecino país los festejos son eufóricos, considerando que su selección sufrió gran parte del segundo tiempo, empatando sobre el final y derogando la posibilidad del alargue recién en los descuentos.

“Héroes: histórica remontada, chau Inglaterra y a la final del Mundial“, tituló Olé. Agregan emotivos que “¿será poco profesional decir que se escribe llorando? En el manual del periodista hay lugar para la emoción”.

Añaden que “¿dónde hay que pararse para decir que Argentina jugó un partido que quedará en el recuerdo de todos los mundiales más allá de lo que pase el domingo? ¿Cómo no llorar con Messi, con Paredes, con los cambios de Scaloni, con el grito de Enzo, con Barco entrando a festejar como un loco desenfrenado?”.

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¡Animals! Bellingham nada

Así mismo, reiteraron irónicos varias veces “¿y Bellingham? Nada“, además de destacar el festejo de los jugadores “con Malvinas en la cancha y un minuto de silencio a los ingleses que están muertos“.

Por su parte, TyC Sports publicó “¡animals! Mágica e inolvidable victoria de la selección Argentina a Inglaterra: a la final del Mundial“, decorando con un particular “seguí esperando, Inglaterra“.

La selección argentina celebra a Messi y recuerda Las Malvinas. La prensa albiceleste también.

Infobae informó que “el campeón remontó un complicado encuentro” y La Nación expuso que “Argentina le dio vuelta el resultado a Inglaterra en su mejor partido del Mundial y ¡está en la final!“.

Por último Clarín expuso que “Argentina vuelve a hacer historia ante Inglaterra: remontó otro partido épico y jugará la final del Mundial 2026 ante España“.

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“La selección Argentina de Lionel Messi vuelve a hacer historia ante Inglaterra: en otro partido épico, hizo dos goles en siete minutos para dar vuelta el encuentro ante los de Tuchel y meterse en la final del Mundial 2026. Este domingo, enfrenta España en Nueva York”, sentenciaron.

Resumen:

-Argentina venció 2-1 a Inglaterra en la semifinal de la Copa del Mundo 2026.

-Lionel Messi y Argentina jugarán la final ante España este domingo en Nueva York.

-La Albiceleste anotó dos goles en siete minutos para dar vuelta el partido.