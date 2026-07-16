Un usuario de redes sociales dio detalles de la bandera de las Malvinas que fue parte de las celebraciones de Argentina en el Mundial 2026.

Siguen las reacciones después de la polémica celebración de Argentina frente a Inglaterra en el Mundial 2026. Los jugadores de la Albiceleste fueron contra las reglas de la FIFA y festejaron con una bandera sobre las Malvinas.

El plantel argentino apareció con un lienzo con la frase “Las Malvinas son argentinas“. Giovani Lo Celso fue el primero que posó con la bandera blanca y luego la dejó sobre el campo de juego.

Muchos se preguntaron cómo apareció allí, considerando que la FIFA prohibió el ingreso al estadio de cualquier manifestación sobre las islas del Atlántico Sur. Aún así, hubo una persona que vulneró la seguridad.

En Twitter apareció un usuario (@Milo20154) que explicó que la bandera “la pintó el primo de mi cuñada, es un pedazo de sábana del hotel”. Además, circuló un video del lienzo en la habitación del hospedaje y luego una foto del mismo en el estadio.

Un hincha ingresó la bandera de las Malvinas | TyC Sports

ver también Inglaterra reacciona a la bandera: “La Copa del Mundo no es nuestra, pero las Malvinas sí”

La bandera de las Malvinas mete en problemas a Argentina

De alguna manera, la bandera que se coló a unas de las tribunas del estadio terminó en la cancha en medio de los festejos. Giovani Lo Celso la vio y la recogió, y junto a Lisandro Martínez y Cristian Romero la mostraron al público mientras celebraban y cantaban.

Se espera que haya una sanción para los jugadores o la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), ya que la FIFA prohíbe las demostraciones políticas, ideológicas y religiosas en sus competencias. Por ahora, no hay una pronunciación oficial sobre posibles castigos o multas.