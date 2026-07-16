La prensa y las autoridades del Reino Unido reaccionaron a la bandera de las Malvinas que exhibió Argentina en el Mundial 2026.

En Inglaterra no pudieron ignorar la polémica manifestación política de Argentina tras la semifinal del Mundial 2026. Los jugadores trasandinos festejaron la clasificación con una bandera y mensaje prohibido por el torneo: “Las Malvinas son argentinas“.

La prensa reaccionó de inmediato. The Telegraph tituló: “Jugadores provocan polémica política“, sumando que “es casi seguro que el incidente será reportado a la FIFA, que prohíbe los lemas políticos en el campo“.

En una columna, además catalogaron a los argentinos como “un grupo testarudo, antagonista y beligerante“.

“Lo comprobamos después del partido, cuando sus jugadores desplegaron una pancarta en el campo para declarar la soberanía sobre las Islas Malvinas. Parecían deleitarse reabriendo las heridas más recientes“.

“Las Malvinas son argentinas” dice la bandera de la polémica | Getty Images

ver también Argentina en problemas: las penas que arriesga por la bandera de las Malvinas en el Mundial 2026

Piden que la FIFA actúe contra Argentina tras la polémica bandera en el Mundial

El primer ministro británico, Keir Starmer, se refirió a la polémica durante la mañana de este jueves y declaró que “puede que la Copa del Mundo no sea nuestra, pero las Malvinas sin duda lo son.”

“Nuestra postura no ha cambiado y nuestro compromiso con los habitantes de las Malvinas es inquebrantable“, sumó.

En tanto, el secretario de Comercio, Peter Kyle, señaló que “esperamos que la FIFA inicie una investigación. Es inevitable, dado que se trató de una violación flagrante de las normas que prohíben la actividad política en el fútbol“.