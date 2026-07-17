El central Aymeric Laporte no se quedó callado antes de la final y asegura que el arbitraje será fundamental ante Argentina, pues indica que es un equipo al que se le permiten muchas cosas.

En España están a dos días de disputar una nueva final del mundo, por la que esperaron 16 años. Y empezaron a mandar recados a la FIFA por cualquier posible ayudar a Argentina.

Fue el caso del defensa central Aymeric Laporte, quien sin que lo apretaran tanto dejó claro que siente que hay ayuda arbitral hacia los albicelestes a lo largo del torneo.

En entrevista con el medio Marca fue consultado si “le preocupa la agresividad de Argentina” pues “hablan de su intensidad, de su agresividad, de cómo pelean hasta el final” y dejó una duda instalada.

“No me preocupa en absoluto la agresividad dentro de lo que es el fútbol. Si es consentida y el árbitro hace su trabajo, no tengo ningún problema”, señaló en primera instancia.

Luego vino la bomba: “Sí es verdad que en los últimos partidos hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo, acciones que se dejan pasar”.

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La molestia de Laporte con Argentina: “Deja recados”

Laporte no se quiso callar a pesar de estar a 48 horas de una final del mundo. Y fue enfáctico en el detalle.

“Sobre todo con Argentina, que es un equipo que deja muchos recados. Eso en el fútbol no se debería permitir, especialmente en competiciones tan grandes, porque te puede desestabilizar y cabrear. Es parte del trabajo del árbitro controlar estas cosas para que no le coman la tostada”, señala.

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Explica que “si un jugador o dos pueden hacerlo, el partido va a ser un descontrol. Nosotros desde el principio del torneo hemos sido un equipo bastante noble en ese sentido”.

“No somos de golpear al rival ni de hacer faltas locas. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer en este partido. Pero sí es verdad que dependerá mucho del arbitraje”, manifiesta y enciende una polémica.

Incluso señala que es tema en el vestuario. “Lo hemos hablado. Lo que pasa es que no dependemos de nosotros en ese aspecto. Tiene que haber una persona que controle estas acciones y que dictamine que eso sea fútbol y no otra cosa. Que uno o dos jugadores no hagan ciertas cosas…”, cerró la idea.