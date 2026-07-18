Si querer queriendo, el defensor fue actor principal de un grosero error del árbitro del duelo con Millonarios.

Colo Colo tuvo un muy positivo cierre de la gira en Colombia con un sólido triunfo sobre Millonarios. Jeyson Rojas terminó siendo protagonista, aunque por un hecho muy particular.

Los Albos lideran con comodidad la Liga de Primera y salvo un descalabro deportivo, tienen muy avanzada la consecución del título. Superan por 10 puntos a Universidad Católica, su más cercano perseguidor. Además, los Cruzados deben jugar Copa Libertadores.

El chascarro de Jeyson Rojas

Fernando Ortiz ha sabido darle su estilo a Colo Colo y pese a los cuestionamientos de comienzos de años, ha logrado conseguir buenos resultados. El argentino sabe que no debe permitir relajo, por lo que se tomó con mucha seriedad el amistosos con Millonarios.

En Bogotá, los Albos ganaron por 1-0 con solitario gol del criticado Claudio Aquino. De esta manera, sumaron confianza para reanudar la acción en la Liga de Primera durante la próxima semana. Fue un buen cierre para la intertemporada realizada en tierra cafetera.

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Claro que en el amistoso contra Millonarios hubo un hecho que no pasó colado para quienes presenciaban el duelo. Esto tuvo como protagonista sin querer queriendo a Jeyson Rojas, lo cual lo convirtió en tendencia en redes sociales. Algo muy pocas veces visto.

Resulta que en el 51′ Rojas recibió tarjeta amarilla. Nada del otro mundo, pero en el 78′ el árbitro le volvió a mostrar la cartulina de ese color ¿Roja? ¡No! El juez no dio cuenta que el defensa albo ya estaba amonestado y este siguió jugando. Fernando Ortiz sí se dio cuenta y cambió al lateral para evitar problemas. Los Albos mantuvieron a 11 jugadores en cancha. Insólito.

El próximo desafío de Colo Colo será en la Liga de Primera. El viernes 24 de julio a las 20:30 horas se enfrentarán a Deportes Limache en el Estadio Monumental. El Tomate Mecánico los derrotó en la primera rueda, por lo que los dirigidos por el Tano Ortiz van por su revancha.