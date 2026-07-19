Colo Colo mostró el cuidado de la cancha del Monumental durante y después de las lluvias. El Cacique juega el viernes por el torneo.

Mientras Colo Colo estaba en Colombia viviendo su intertemporada, en el Estadio Monumental se tomaron consideraciones especiales para el cuidado de la cancha ante el intenso sistema frontal que afecta al país.

La Región Metropolitana vio dos días -jueves y viernes- de intensas lluvias que dejaron calles inundadas y a varios residentes sin luz.

Por eso, el Cacique compartió un registro de cómo se cuidó la cancha durante estos días y el trabajo que se hizo después de que las lluvias cesaran.

“Luego de las intensas precipitaciones que afectaron a Santiago durante el fin de semana, el césped del Estadio Monumental recibió un trabajo de mantención permanente para conservarlo en las mejores condiciones“.

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Colo Colo vuelve al Estadio Monumental: enfrenta a Deportes Limache

Colo Colo vuelve al Estadio Monumental este viernes 24 de julio para enfrentar a Deportes Limache en el reinicio de la Liga de Primera. El duelo está pactado para las 20:30 horas y se espera que la lluvia haya cesado para entonces.

Este domingo 19 retornarían las lluvias a la Región Metropolitana y se extenderían hasta el miércoles 22, según confirmó el experto de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), Elio Brufort, a Emol.