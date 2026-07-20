El portero uruguayo de 28 años pronto será anunciado como incorporación del Cacique y varios técnicos que lo tuvieron a sus órdenes hicieron esta radiografía. También habló un exentrenador de Palestino.

Colo Colo cuenta las horas para cerrar la incorporación del portero uruguayo Santiago Mele, quien estuvo con Uruguay en el Mundial 2026. Y a sus 28 años, cuenta con vasta experiencia tanto en su país como fuera de él. Por eso mismo, seis entrenadores que lo tuvieron bajo sus órdenes le contaron a los albos qué pueden esperar de él.

El golero tiene ocho partidos internacionales con la Celeste, incluido uno ante la selección chilena en el Estadio Nacional por las Eliminatorias 2026. También enfrentó al Cacique en la Copa Libertadores 2024 cuando defendía la portería del Junior de Barranquilla de Colombia.

Uno que lo conoce bien es Eduardo Espinel, quien lo tuvo en Plaza Colonia. El exdirector técnico de Santiago Wanderers habló con AS Chile y detalló lo que perdibe de Mele. “Primero tengo que hablar de la persona. Es un chico que realmente tiene claro lo que es ser profesional”, aseguró el charrúa.

Eduardo Espinel dirigió Santiago Wanderers desde junio de 2016 hasta abril de 2017. (Sebastian Cisternas/Photosport).

“Trabaja y piensa día a día, cada minuto, en su carrera. Siempre está pendiente de lo que puede mejorar. Eso es lo que nos llamó la atención desde que lo conocimos. Y desde el punto de vista futbolístico, tiene todas las condiciones para ser el portero de un equipo grande”, agregó Espinel.

Otro que lo tuvo bajo su tutela fue el exarquero Gustavo Munúa, quien lo dirigió en Unión Santa Fe de Argentina. “Cuando tuvimos unas charlas previas le dije que podía ser un salto en su carrera venir. Este fútbol es exigente y está viviendo todo a nivel alto. Verlo desarrollarse así es una gran satisfacción, pero hay que seguir. No tiene techo”, manifestó el otrora meta seleccionado uruguayo.

Santiago Mele disputó 20 partidos en el Monterrey de México. (Azael Rodriguez/Getty Images).

Uno más que lo dirigió en el cuadro santafesino fue Sebastián Méndez, quien en su carrera de entrenador también pasó por el fútbol chileno: estuvo en Palestino. “Me llena de satisfacción que lo llame Uruguay. Trabaja muchísimo, es uno de nuestros capitanes”, aseveró el Gallego.

Sebastián Méndez entrenó a Palestino desde el 20 de mayo de 2018 hasta el 8 de octubre de este mismo año. (Martin Thomas/Photosport).

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Reyes, César Farías y Doménec Torrent completan el análisis de Santiago Mele, nuevo refuerzo de Colo Colo

Este martes 21 de julio debería quedar sentenciado el arribo de Santiago Mele a Colo Colo, aunque ya conoce el estadio Monumental tras haberlo visitado con el Junior de Barranquilla. En el Tiburón tuvo dos entrenadores. Uno fue Arturo Reyes, quien elogió su solvencia.

“La seguridad que nos brinda Mele es importante para nosotros. Tenerlo a él y un goleador en racha como Carlos Bacca suma mucho”, afirmó en su momento Reyes, quien ensalzó también la capacidad anotadora del otrora goleador del Villarreal de España y el AC Milan de Italia.

Santiago Mele en el duelo entre Junior y Colo Colo por la Libertadores. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Otro que trabajó con Mele en Junior fue el venezolano César Farías, conocido por su estilo directo y hasta polémico. “El mejor arquero de la Liga, sin duda. Jugador de Eliminatoria. Él y Álvaro Montero (en ese entonces en Millonarios, hoy en Boca Juniors) son los únicos. También está José Contreras. Son los tres mejores. Son los que van a Selección y es por algo“, afirmó el exseleccionador de la Vinotinto.

César Farías tuvo a Mele en Colombia. En la foto como DT de Barcelona ante la Católica. (Andres Pina/Photosport).

Para cerrar esta completa radiografía sobre Santiago Mele, el español Doménec Torrent también elogió sus condiciones. “Es un jugador de mucha personalidad, es muy importante contar con jugadores que sepan dónde vienen. Tendrá mucha presión y asumirá el riesgo”, manifestó el exayudante de Josep Guardiola en el Barcelona de España, el Bayern Múnich de Alemania y el Manchester City de Inglaterra.

Doménec Torrent junto a Pep Guardiola en la banca del City. (Alex Livesey/Getty Images).

Torrent tuvo a sus órdenes al meta uruguayo en el Monterrey de México. “Es muy, muy rápido debajo de los palos, muy elástico. Tiene una buena salida de balón con los pies. Esto nos interesa mucho porque trabajamos eso para salir bien desde atrás. Básicamente lo que nos gustó es lo que transmite, la fuerza que da desde atrás y el convencimiento que tiene en él mismo”, apuntó el español.

Doménec Torrent saluda a Fernando Gago, en aquel entonces DT de Necaxa y hoy entrenador de Universidad de Chile. (Azael Rodriguez/Getty Images).

“Confía mucho en sus condiciones y en un arco tan complicado como el de Rayados o el de equipos grandes, esta característica es una que buscamos”, sentenció Doménec Torrent. Habrá que ver si muestra todas esas cualidades en la custodia de la portería colocolina.