El Niño Maravilla, quien está libre tras no renovar su contrato con el Sevilla en España, estaría desechando la opción de venirse a Chile para jugar en la U.

Universidad de Chile ha tenido un 2026 bastante turbulento por el Caso Sartor. Los movimientos truchos de Michael Clark para hacerse con el control total de Azul Azul han generado una mala imagen en torno al club, algo que está repercutiendo a nivel deportivo.

Sin ir más lejos, unos de los grandes anhelos de los hinchas, como el tener a Alexis Sánchez dentro de sus filas en un futuro próximo, se está viendo afectado por esta compleja situación del Romántico Viajero.

Así lo confirmaron en ADN Radio, donde detallaron que el entorno del Niño Maravilla le mencionó todo este caso al jugador, quien tras no renovar con el Sevilla está buscando opciones para seguir jugando en Europa a sus 37 años.

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El Caso Sartor, la piedra en el zapato para que Alexis llegue a Universidad de Chile

De acuerdo a información entregada en la emisora, toda la situación por el Caso Sartor que tiene a Universidad de Chile en el ojo del huracán está siendo una piedra de tope importante para que Alexis Sánchez se la juegue por jugar para los azules.

“Alexis aparece como una oportunidad de mercado. La información que tenemos es que hubo conversaciones cuando estuvo en nuestro país para ver cual eran sus deseos, porque acá la U no tiene mucho que ofrecer”, detalló la periodista Rocío Ayala.

Alexis Sánchez quiere seguir jugando en Europa tras no renovar su contrato con Sevilla. | Foto: Getty Images.

En ese sentido, la comunicadora agregó que “el entorno que rodea a Alexis Sánchez le mencionó el Caso Sartor. Ellos saben que no es ajeno a la U y por lo miso fue tocado en el círculo interno del jugador”.

“Salpica el Caso Sartor más que nada por la imagen que genera como club a las personas que pueden estar interesadas”, concluyó.

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En síntesis