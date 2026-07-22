El Niño Maravilla comienza a definir su futuro con el Romántico Viajero aún en su horizonte. Todo depende de lo que pase en Europa.

Alexis Sánchez terminó sus vacaciones y comienza a definir el próximo paso que dará en su carrera. El Niño Maravilla terminó su vínculo con el Sevilla y define cuál será su próximo destino, con la U de Chile irrumpiendo a última hora en la disputa por sus goles.

El goleador histórico de la selección chilena está en Europa analizando las opciones que tiene para seguir en la élite. Sin embargo, asume que quedarse por esas tierras no será fácil y en el elenco estudiantil están muy atentos, al punto de que ya conocen su condición para llegar al Bulla

Y es que justo en medio de las críticas por el nivel de los fichajes del último tiempo, destaparon que en la dirigencia Azul Azul lo están esperando. Tanto, que aseguraron que su arribo al Bulla solo depende de él.

Alexis Sánchez no está del todo descartado en la U: lo esperan si no encuentra club

El futuro de Alexis Sánchez podría ser más azul de lo que algunos imaginan. Si bien no es su primera opción, el Niño Maravilla no ve con malos ojos ser jugador del Bulla para cumplir el sueño que tenía su padre y toma decisiones importantes al respecto.

¿Será? En la U están seguros que Alexis Sánchez se acercará. Foto: Gemini IA.

Según revelaron a El Mercurio desde la dirigencia de Azul Azul, hay contactos con el jugador para que vuelva al país para jugar en el Bulla. “Los mercados están desfasados y eso juega en nuestra contra, porque quizás Alexis quiera darse un tiempo más para definir. Pero la posibilidad solo depende de él“, señalaron al citado medio.

En esa misma línea, enfatizaron en que la única condición es que no encuentre nada que le interese en el extranjero. “Ya sabe que las puertas del club están abiertas y nosotros también sabemos que en Chile solo vestirá nuestra camiseta“, enfatizaron.

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Eso sí, la posible llegada de Alexis Sánchez a la U no será nada fácil. Hasta ahora, compite con otros mercados como el mexicano, árabe, brasileño y estadounidense, donde también han puesto sus ojos en él.

Habrá que esperar para ver si es que esta situación se termina concretando de una vez por todas. No es primera vez que el delantero suena en el Bulla antes de terminar en otro lado y ahora, con familia incluida, la decisión no la tomará solo.

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Alexis Sánchez comienza a definir su futuro y en la U se ilusionan con su esperado regreso a Chile. El Niño Maravilla hace esperar al Romántico Viajero mientras los hinchas ruegan para que se concrete uno de sus mayores anhelos.

Así está la U en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

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En resumen, Alexis Sánchez y la U