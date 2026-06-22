El Niño Maravilla define su futuro con el Romántico Viajero muy lejos de sus prioridades por una particular razón. Puede haber novedades en los próximos días

Alexis Sánchez define su futuro con la U de Chile cada vez más lejos. El Niño Maravilla no se rinde en su deseo de seguir compitiendo en la élite de Europa y en las últimas horas esto se reafirmó con una tremenda revelación.

El tocopillano, que estuvo en el país junto a su familia hace algunos días, tiene grandes opciones de seguir en el Sevilla por una temporada más. La gran manera en la que cerró la campaña, siendo clave para evitar el descenso, le ha abierto el apetito antes de pensar en un regreso a nuestro país.

De hecho, este lunes la prensa española destapó nuevos antecedentes sobre el futuro del delantero y sorprendió con un particular ninguneo. Pero más que solo al balompié criollo, a cualquier otro lugar donde la competencia no sea del nivel que le ofrecen en España.

Alexis Sánchez más cerca de renovar con Sevilla que de volver a Sudamérica

El futuro de Alexis Sánchez parece estar en España y no en Chile ni Sudamérica como se especuló tiempo atrás. El Niño Maravilla va terminando sus vacaciones y comienza a enfocarse en lo que viene, con un destino prácticamente descartado por ahora.

Alexis Sánchez puede quedarse en el Sevilla un año más. Foto: Sevilla.

El sitio El Desmarque dedicó un artículo a la delantera del Sevilla, donde abordaron las novedades en la posible renovación del chileno. “Acaba su contrato Alexis Sánchez, que sí ha colaborado más en el tramo final de la temporada, pero su caso es distinto“.

“El club le ofrece que continúe un año más, pero adaptándose a la complicada economía de la entidad y al rol que desempeñará sobre el césped, que sería similar al del tramo final de la temporada”, añadieron.

Pero más allá de la propuesta, en Sevilla confían en que Alexis Sánchez acepte algo que pocas veces le ha tocado. “Todavía no hay nada decidido, pues es difícil convencer a alguien que lo ha sido todo en el fútbol a que asuma roles más secundarios“.

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Es ahí donde el citado medio tira el dato que sepulta la opción de que llegue a la U o incluso al continente, con un ninguneo no menor. “Tampoco parece que a Alexis le seduzca volver a Sudamérica o jugar alguna liga de menor nivel. Tiempo hay”, señalaron.

Habrá que ver si es que este periodo permite un acuerdo que deje a todos contentos. Desde hace años que el tocopillano no tiene una pretemporada con un club, lo que podría cambiar por completo su panorama si es que se queda en España.

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Por ahora, Alexis Sánchez disfruta de sus últimos días de vacaciones antes de sentarse a negociar. El Niño Maravilla le dice que no a la U y espera que el Sevilla le dé una propuesta definitiva para poder estirar su aventura en Europa un año más.

Los números de Alexis Sánchez en Sevilla

Alexis Sánchez se aleja más de la U y prepara su renovación con Sevilla, donde en la temporada 2025/26 logró disputar un total de 30 partidos oficiales. En ellos aportó con 4 goles y 2 asistencias en los 1.400 minutos que estuvo dentro del campo de juego.

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En resumen, Alexis Sánchez y Sevilla