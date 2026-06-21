El King volvió a la carga sobre su futuro en el Cacique, con el que termina contrato a fin de año. Dejó en claro que tiene opciones para ir a otro lado si no lo quieren en el Monumental.

Arturo Vidal sueña con seguir en Colo Colo después de una temporada en la que entendió que lo suyo debe ser hablar con la pelota. El King cerró la boca, se dedicó a jugar en un nuevo rol y ha sido uno de los pilares del Cacique en 2026, algo que lo hace pensar en su renovación.

Días atrás el mediocampista y capitán albo sorprendió al revelar que, a sus 39 años, todavía quiere un último baile con el club de sus amores. Una idea que ha generado un enorme debate y por la que este sábado nuevamente dejó frases que de seguro se escucharon en la dirigencia de Blanco y Negro.

Luego de la goleada frente a Deportes Recoleta en la Copa Chile, el King fue consultado sobre su deseo de extender su vínculo un año más. Ahí, más allá de confirmarlo, dejó una advertencia sobre sus chances de continuar en el profesionalismo, pero en otro lado.

Arturo Vidal le deja una advertencia a Colo Colo por su futuro

Arturo Vidal termina contrato a fin de año y, bordeando los 40, se ilusiona con una última temporada en Colo Colo. El King sacó la voz sobre su renovación con el Cacique y dejó frases que ya dan que hablar en el Estadio Monumental.

Arturo Vidal le pasó la pelota a Colo Colo para sentarse a negociar su renovación. Foto: Photosport.

Después de vencer a Deportes Recoleta, el volante y hoy central albo conversó con los medios de comunicación y fue consultado por sus dichos sobre extender su vínculo. “Feliz si puedo continuar“, lanzó de entrada.

Pero más allá de si el dan la respuesta que quiere, Arturo Vidal destapó que no es la única opción que tiene en la mesa. “Voy a seguir jugando, no puedo decir si me han llamado otros equipos, le tengo mucho respeto a Colo Colo”.

El King también aprovechó de destacar el rol que ha tenido esta temporada, el que le permite ilusionarse con un año más junto al Cacique. “Este año no he tenido ni un problema. Como lo vuelvo a repetir tuve una pretemporada que hace mucho tiempo no tenía, así que estoy contento“.

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“Espero que las cosas se vayan dando y si es acá, feliz. Quiero seguir acá, la gente también quiere que siga, entonces vamos a seguir trabajando. En algún momento si se da, feliz también”, complementó.

Finalmente, el bicampeón de América infló el pecho y mostró sus méritos para ganarse su continuidad un año más. “Yo creo que (jugando) atrás. He jugado 15 o 16 partidos y nos han marcado en cinco o seis partidos, los demás hemos terminado en cero”.

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Arturo Vidal deja en claro su deseo de seguir jugando en Colo Colo por lo menos una temporada más. El King quiere llegar a la Copa Libertadores 2027 y cumplir ese sueño de levantarla para colgar los botines en grande.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de Copa Chile 2026

La tabla de posiciones del Grupo E de Copa Chile.

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En resumen, Colo Colo y Vidal