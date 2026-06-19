El vínculo del King con Blanco y Negro finaliza a fin de año, por lo que aseguró que va a conversar para extender el acuerdo.

Colo Colo arrasó en la rueda inicial de la Liga de Primera. El cuadro albo le sacó 10 puntos de ventaja a su más cercano perseguidor, Universidad Católica, por ende es el principal candidato a ganar el título a fin de año.

Uno de los mejores jugadores de la temporada en el Cacique es Arturo Vidal, quien pasó de la mitad de la cancha a la defensa, y como líbero se alzó como una pieza clave en el esquema de Fernando Ortiz.

El King, titular indiscutido en Colo Colo, termina contrato con Blanco y Negro a final de la campaña 2026, es por ello que ya empezó a meter presión y reconoció que quiere renovar su contrato.

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Vidal hablará con Mosa para extender su vínculo en Colo Colo

Arturo Vidal conversó con TNT Sports, instancia que aprovechó para meterle presión a Aníbal Mosa, porque aseguró que va a conversar con él para seguir defendiendo la camiseta de Colo Colo en 2027.

“Sí, eso es lo que quiero (renovar el contrato), por eso este año me he preparado de la mejor forma, hice una gran pretemporada, la primera parte ha sido espectacular y he jugado la mayoría de los partidos”, comentó el Rey.

“Estoy muy contento y espero hablar con el presidente (Aníbal Mosa) para ver si podemos seguir un año más y hacer las cosas bien para ir por la segunda (Libertadores) el próximo año”, agregó con optimismo Vidal.

Arturo Vidal es clave en Colo Colo. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Por último, Arturo Vidal habló de la presente campaña, donde Colo Colo lidera con 10 puntos de ventaja, por lo que espera ganar un nuevo título en el club de sus amores.

“Creo que la 35 va a ser nuestra si Dios quiere seguimos igual, seguimos trabajando de la misma forma, compitiendo como lo estamos haciendo, con la energía que estamos porque tenemos mucha madurez, en la primera rueda lo hicimos muy bien, partidos difíciles los sacamos adelante así que estamos muy confiados en lo que podamos hacer en la segunda rueda”, cerró.

En síntesis

Colo Colo lidera la primera rueda con 10 puntos de ventaja sobre Universidad Católica.

lidera la primera rueda con sobre Universidad Católica. Arturo Vidal juega como líbero y es pieza clave para el DT Fernando Ortiz .

juega como líbero y es pieza clave para el DT . El contrato de Arturo Vidal termina en 2026 y busca renovar con Aníbal Mosa.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera