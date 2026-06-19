El King ya está avisando que quiere que le extiendan el contrato en el cuadro albo, situación que genera una fuerte crítica.

Uno de los mejores futbolistas de la temporada en Colo Colo es Arturo Vidal, quien desde que empezó a jugar como defensor subió su nivel y de paso mejoró el rendimiento del Cacique.

El elenco de Fernando Ortiz es el puntero de la Liga de Primera con 10 puntos de ventaja. Eso genera la alegría del King, quien ya empezó a ejercer presión para extender su vínculo en el elenco popular.

“Estoy muy contento y espero hablar con el presidente (Aníbal Mosa) para ver si podemos seguir un año más y hacer las cosas bien para ir por la segunda (Libertadores) el próximo año”, señaló Vidal a TNT Sports.

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Eddio Inostroza critica presión de Arturo Vidal en Colo Colo

Uno de los principales detractores de Arturo Vidal en Chile es Eddio Inostroza, ex ayudante de campo de Mirko Jozic en Colo Colo, a quien no le gustaron los dichos del ahora defensor.

“Nunca va a cambiar. Esa es su forma de ser y así es su mentalidad. Yo creo que no hay que darle más bombo a algo que no corresponde“, dijo de entrada el Yeyo a RedGol.

“Repito. No le daría importancia a la presión que le está haciendo a Mosa. Me preocupa poco este cabrito, no le daría bola“, agregó.

Arturo Vidal quiere extender su contrato y seguir un año más en Colo Colo. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Por último, Inostroza le pide al presidente y controlador de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, que haga oídos sordos ante la presión que está realizando Arturo Vidal.

“Le diría a Mosa que converse con él y que le diga que no, que no hable más leseras. Tiene que escucharlo y hacerse a un lado, no participar, porque lo van a seguir presionando. La gente de afuera va a presionar por Vidal. Tiene que desentenderse”, cerró.

En síntesis

Arturo Vidal busca extender su contrato con el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa.

busca extender su contrato con el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa. El exfutbolista Eddio Inostroza criticó la presión ejercida por Vidal para renovar su contrato.

criticó la presión ejercida por Vidal para renovar su contrato. El club Colo Colo, dirigido por Fernando Ortiz, lidera la Liga de Primera con 10 puntos.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera