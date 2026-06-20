Los azules debutan este fin de semana de locales frente al conjunto caturro.

Universidad de Chile junto a su main sponsor Jugabet enfrenta este domingo a Santiago Wanderers, en su debut por Copa Chile en el Estadio Nacional. Recordemos que la U llega tras vencer 2-0 a O’Higgins en la Liga de Primera.

Partido clave para los azules en el inicio del torneo, luego de la temprana eliminación en la Copa de la Liga. Mientras que Wanderers llega tras caer ante Copiapó en la Liga de Ascenso.

En Jugabet un triunfo como local de los azules paga 1.63 gracias a la mega cuota. Es decir que si juegas 10 mil pesos, ganas 16.300. El empate paga 4.44 y la victoria del visitante 5.40.

Eduardo Vargas se perderá el duelo contra los Caturros en el Estadio Nacional – Photosport

U. de Chile vs. Santiago Wanderers: Hora y canal

Universidad de Chile vs. Santiago Wanderes juegan este domingo 21 de junio, desde las 17:30 hrs. en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, por la fecha 3 de la Copa Chile.

El partido entre Azules y Caturros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

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Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 36 (HD)

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