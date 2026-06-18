Los caturros están a tres puntos del líder Cobreloa y remecen la Primera B con sus cambios en el equipo. Poda masiva en Valparaíso.

Terremoto grado 10 en Santiago Wanderers. Pese a la buena campaña que terminó con el club segundo en la Primera B, seis jugadores del equipo fueron notificados que no siguen este semestre, pese a tener vínculo contractual.

Se trata de Franco Lobos, Ricardo Parra, Camilo Astroza, Diego Opazo, Víctor Espinoza y Dylan Portilla. Según el periodista porteño Nicolás Ríos, los futbolistas fueron notificados de que no serán considerados este 2026.

Todo se produjo el pasado miércoles, donde los jugadores fueron separados de los entrenamientos del primer equipo y quedaron liberados. La idea es buscarles un préstamo y a uno de ellos rescindir ese mismo vínculo.

Los números de ex Colo Colo y U de Chile en Wanderers

Dylan Portilla y Franco Lobos son los jugadores nacidos en Colo Colo y U de Chile respectivamente, que dejan Santiago Wanderers. Ambos no tuvieron el rendimiento esperado tras llegar como refuerzos a principio de año.

Portilla es un volante de 22 años, formado en los albos. Este año tuvo participación solo en cuatro duelos de los verdes, tras llegar desde Deportes Limache, donde también estuvo a préstamo el año pasado.

En Wanderers buscan llegar a un acuerdo con el Cacique para poner término anticipacido a la cesión, la cual finaliza a fin de año. Por otro lado está el caso de Franco Lobos, mediapunta que prometía en el fútbol chileno y también dejará Valparaíso.

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Lobos sumó tres minutos por última vez el 28 de marzo pasado en los caturros. A sus 27 años deja atrás las buenas temporadas que tuvo en 2019 con Unión La Calera, donde partió a préstamo desde la U, su club formador.