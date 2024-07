El delantero formado en Universidad de Chile y ex jugador de los azules, Franco Lobos, abrió polémica en las huestes azules tras hacerle la desconocida al Chuncho. Es que el atacante dejó botando que ya no es hincha del Romántico Viajero.

En medio de un ping-pong con Máxima Jugada, el hoy delantero de 25 años de los registros de Cobresal reconoció que cuando niño fue azul, pero en la actualidad ese amor parece ser parte del pasado.

“Cuando chico era hincha de la U, pero ahora ya de grande no me siento tan hincha de ese equipo. ¿La verdad? Yo creo que ahora no soy hincha de ningún equipo”, dijo tajante Lobos.

Cabe recordar que Franco Lobos dejó Universidad de Chile a principios de este 2024, tras no ser considerado por el entrenador Gustavo Álvarez. Y al parecer su salida obligada le partió el corazón diluyendo el romance.

La carrera de Franco Lobos

Lobos debutó en la U el 2016 y a mediados de 2017 partió a las juveniles del Celta de Vigo. Un año después llegó de vuelta al fútbol joven de los azules para ir a préstamo a La Calera a principios de 2019.

Entre 2020 y 2023 alcanzó a jugar 45 partidos entre Campeonato Nacional, Copa Chile y Copa Libertadores, con un gol marcado.

Tras su salida de la U y llegada a Cobresal, el delantero revela que ya no es hincha de ningún equipo.

Este 2024 registra 214 minutos en el Campeonato Nacional con Cobresal, 240′ por Copa Chile y 171′ en Copa Libertadores. El registro contempla dos goles, ambos anotados en el marco de la Copa Chile.

Asimismo, Franco Lobos reveló que su ídolo de infancia fue Ronaldo, El Fenómeno, mientras su objetivo de acá a cinco años es estar jugando “fuera del país.