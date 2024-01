Universidad de Chile presentó a su nuevo goleador, Luciano Pons, en una conferencia de prensa en el Centro Deportivo Azul, luego de sus primeros entrenamientos bajos las órdenes de Gustavo Álvarez.

Fue el momento en que se conoció el nuevo dorsal que ocupará esta temporada en el Campeonato Nacional, donde heredó la camiseta de Franco Lobos, quien se marchó del club y ahora escribe otra historia en Cobresal.

Una presión que tendrá el argentino de 33 años, que viene a ser el nuevo goleador del club bullanguero, aunque para ver sus capacidades los hinchas tendrán que esperar un momento.

Esto, porque no podrá estar presente en el primer amistoso de la pretemporada ante Unión Española, por un acuerdo en su puesta a punto conversada con el entrenador azul.

De lejos

Son pocos los días en que Pons ha podido trabajar en el CDA como el nuevo delantero de Universidad de Chile, luego de que el técnico decidiera que trabajara aparte en una primera etapa.

“Te juega un poco en desventaja, pero yo venía entrenando. La misma fecha que arrancaron la pretemporada acá, fue la misma en DIM. Estuve entrenando hasta un día antes de viajar, entonces dentro de todo estoy bien. Esta semana con el profe estamos entrenando apartado, para luego estar a la par de los compañeros”, explicó Pons.

En ese sentido deja en claro que se pierde el amistoso ante Unión Española, pero se tiene confianza para el próximo en el clásico contra Universidad Católica, por la Copa de Verano.

“Lo que veníamos hablando que entre lunes y martes sumarme más al grupo. Tratar de conocerlos, porque es algo que vengo necesitando. Ojalá que pronto me pueda meter y asomar en el grupo que es importante”, precisó el delantero.

La motivación

Pese a ser titular y estelar en el fútbol de Colombia, Pons decidió venir a la U luego de una llamada, que fue clave para tomar el paso de agarrar las maletas al Campeonato Nacional.

“Estaba en un club muy bueno e importante, pero creo que era el momento para llegar un club muy grande como es la U. La verdad que la llamada de Gustavo y de Manu (Mayo) fue algo que me motivó mucho, tenía ganas de venir al proyecto que estaban armando. Gustavo me convenció”, precisó Pons.

Por lo mismo sabe que debe responder a una exigencia y un esfuerzo que hizo el club por contratarlo, donde no quiere decepcionar a los hinchas.

“Se que se va a calificar mi trabajo con goles, pero lo que yo pienso es que si hago los goles y el equipo no gana no sirve de nada. Siempre pienso en lo grupal más que lo personal, trataré de estar en donde Gustavo piense que me sienta mejor y sacar provecho”, finalizó.

