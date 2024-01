Universidad de Chile se ha reforzado con siete nuevos jugadores en el mercado de pases, para la temporada del Campeonato Nacional 2024, donde los hinchas han criticado la falta de un golpe con un nombre potente.

Una situación que el gerente deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo, enfrentó en la conferencia de presentación de Luciano Pons, donde aclara los esfuerzos económicos que se han realizado.

La idea, según su versión, es cumplir con los puestos conversados con el técnico Gustavo Álvarez, más allá de remover el piso con nombres bombásticos, por lo que destacan el trabajo.

“El tema de las negociaciones que no sea un alto gasto no es tan así, los jugadores son dueños y hay que comprarles el pase. Hay cosas que no se pueden hablar, como de cifras, pero independiente que sea a través de inversion con el club o jugador se ha invertido bastante”, precisó.

Las dudas de los hinchas

Más allá del alto número de refuerzos, para los hinchas de Universidad de Chile se queda cortó el proceso de valores, teniendo en cuenta lo que hacen otros equipos en el torneo.

“Uno siempre quiere más como gerente deportivo. Me gustaría reforzar todos los mercados. Nos gusta hacer scouting y fichar jugadores. Mientras más plata mejor para, pero se ha intentado ser responsable, como dijo el presidente, pero se hace un gran esfuerzo como club”, destacó.

En ese sentido, destaca el trabajo que se está realizando en el mercado de pases, por el espíritu de los jugadores que han arribado para la temporada.

“Estoy contento con el plantel y el técnico igual. Son jugadores con mentalidad ganadora. Si sumamos a alguien será positivo, pero los amistosos darán el parámetro de si tenemos que hacer un esfuerzo”, precisó.

¿Plantel cerrado?

Más allá de que hace uno días el técnico Gustavo Álvarez comentó los puestos que quedan por reforzar, Mayo aclara que verán los primeros partidos para definir si cierran el plantel.

“Pasan cosas siempre, nos ha pasado otros años por lesiones o imprevistos. Mañana es el primer partido para ver el equipo con gente, televisado y formal. Después del partido hablaremos, pero hasta ahora de las posiciones hemos incorporado los perfiles que queríamos”, finalizó.

¿Cuándo juega la U?

Este sábado 20 de enero, desde las 19:00 horas, Universidad de Chile visita a Unión Española en el Estadio Santa Laura para jugar su primer amistoso del 2024. El duelo será transmitido por Mega GO.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.