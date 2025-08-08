Sin dudas que el mercado de pases dejó una gran herida en U. de Chile: la no llegada de Eduardo Vargas. Es por esto que desde el club hablaron de la opción de que llegue en enero.

Los hinchas del Romántico Viajero estaban ilusionados con que Turboman volviera a lucir la camiseta del León. Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto y el delantero terminó firmando en Audax Italiano. La dirigencia azul se llenó de críticas.

¿Puede llegar Eduardo Vargas a U. de Chile?

Desde todo lo sucedido, se apuntó a que la directiva de Azul Azul no le habría ofrecido un sueldo acorde a un jugador como Eduardo Vargas. Desde las oficinas del CDA no habían tocado el tema, hasta que Manuel Mayo fue el encargado de presentar a Felipe Salomino y Sebastián Rodríguez. Ahí el gerente deportivo entregó la versión del club.

“Se nos transmitió que (Vargas) estaba dolido por ciertas condiciones de su salario. La idea era que viniera con lo que podíamos y el próximo año iba a ser el mejor pagado. El día 22 de julio llamo a su agencia, les digo que queríamos hacer una nueva oferta, y me dicen que era tarde“, indicó Mayo.

ver también La maldición de Eduardo Vargas le pega a U de Chile: “El capricho de unos dirigentes”

Más allá de este revés y de las versiones opuestas entre el entorno de Vargas y Universidad de Chile, de todos modos Manuel Mayo dejó abierta la opción de que Turboman pueda arribar al CDA en enero. Incluso, puso como ejemplo lo ocurrido con Marcelo Díaz, quien pasó por Audax antes de volver al Bulla.

“A veces los tiempos del jugador coinciden con los del club. Nos encantaría que se pudiera dar. Está el ejemplo de Marcelo Díaz, nos demoramos un poco más pero empujamos de este lado para que viniera. Si no se dio antes, es porque buscamos un consenso entre todas las partes. Las puertas quedan abiertas y ojalá algún día vuelva”, indicó el gerente deportivo.

Publicidad

Publicidad

Eduardo Vargas podría llegar igual a la U más adelante. Imagen: Photosport

Si bien Manuel Mayo reconoció su molestia porque no se haya dado la llegada de Vargas en este mercado, insistió en que puede suceder en enero. “Lo de Eduardo me frustra, entiendo que a él también, pero a veces hay que aceptar las cosas y veremos si en el futuro se dará la opción“, cerró el dirigente.