En la U de Chile, el fichaje de Gonzalo Montes estuvo lejos de cumplir las expectativas cifradas en él. Llegó al Centro Deportivo Azul en 2025 luego de dos años en Huachipato, donde fue clave en la obtención del título en el Campeonato Nacional 2023.

Precisamente ganó aquel trofeo a las órdenes de Gustavo Álvarez, quien al tiempo visó su contratación en el Romántico Viajero. Pero la estadía de Montes duró apenas siete meses, pues fue cedido a préstamo al Montevideo City Torque de Uruguay.

Sí, el mismo club del que llegó otro charrúa: Sebastián Rodríguez, uno de los dos refuerzos azules en el mercado invernal del fútbol chileno. En la presentación del Bigote, el gerente deportivo de Azul Azul habló largo y tendido de diversos temas.

“Hay que ver su llegada. Hubo mucho ruido externo que afecta. Pero fue campeón, fue elegido el mejor del campeonato. Muchos no vieron la Copa Libertadores que hizo. Y además el cuerpo técnico lo conocía, lo que era muy valioso”, reconoció Manuel Mayo.

Es decir, había una gran ventaja por ese bagaje que tenía Álvarez del centrocampista de 29 años. “Intentamos disminuir el margen de error con la mayor información posible. Los antecedentes hacían pensar que era una buena incorporación. Después las cosas se dan o no”, aseguró Mayo. Claramente en este caso, el resultado fue negativo.

La U admite la equivocación con el fichaje de Gonzalo Montes: “Su salida fue buena para todos”



Finalmente, que Gonzalo Montes haya salido de la U de Chile para ser fichaje del Montevideo City Torque fue una reacción a lo visto durante el primer semestre. “No sumó los minutos que esperábamos. Necesitamos reforzar esa zona”, admitió Manuel Mayo.

“Como ocupaba puesto de extranjero, veíamos como opción la llegada de Rodriguez. La evaluación es que las cosas no se dieron como esperaban por muchas circunstancias. Para él salir donde está y nosotros el poder reforzarnos, fue bueno para todos”, manifestó el gerente deportivo.

Y sentenció con un mensaje de éxito para Montes. “A veces se dan las cosas y otras no, le deseamos lo mejor en Torque”, dijo sobre uno de los fichajes que más cuestionamientos generó en el Bulla durante el último tiempo.

