Universidad de Chile hizo oficial la presentación de su séptimo refuerzo en el mercado de pases para el Campeonato Nacional 2024, con la oficialización de Matías Sepúlveda.

El volante que llega libre a los azules estuvo en la última temporada en Audax Italiano, donde fue compañero en la zona de volantes con Marcelo Díaz, por lo que es una situación que se puede aprovechar.

Gustavo Álvarez había solicitado un jugador en ese puesto, aunque si bien el número uno era César Pérez, al no poder avanzar en las negociaciones, Azul Azul fue por otro camino.

Sepúlveda se realizó los exámenes médicos en la jornada del jueves, donde, además firmó un contrato por dos temporadas con la U, por lo que ya podrá ponerse a disposición del cuerpo técnico.

Compromiso

En la U siempre se dijo que desde la temporada pasada habían puestos los ojos en el Tucu Sepúlveda, más aún cuando Mauricio Pellegrino lo marcó para la secretaría técnica.

“Estoy muy feliz, tengo una alegría enorme por estar en un club tan grande y agradezco a la institución por haberme elegido para representar su camiseta”, comenzó diciendo en su presentación

“En cada entrenamiento y partido me esforzaré por esta camiseta. Me siento preparado por este desafío tan lindo, sé la responsabilidad que conlleva y me siento preparado”, precisó.

Se espera que la U pueda sumar un nuevo nombre, esta vez en la zona de la defensa, aunque luego de algunos de los partidos amistosos para sacar nuevas conclusiones.

