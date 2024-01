Cobresal se refuerza con ex joya de U. de Chile para volver a la carga por el título

Cobresal dejó escapar el título en la última fecha del Campeonato Nacional 2023, por lo que la meta está más que definida para 2024: volver a pelear y, ahora sí, llevarse la corona.

Tras una gran campaña esta temporada en la Primera División del fútbol chileno, los Mineros han perdido nombres importantes -como Cecilio Waterman– y por eso se refuerzan en este mercado de pases. Así, Gustavo Huerta recibe dos nuevos jugadores.

El primero de ellos es Franco Lobos, quien este lunes 1 de enero fue anunciado como el primer refuerzo del elenco subcampeón del fútbol chileno de cara a la próxima temporada, donde tendrán acción en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Lobos pintaba para ser una de las mejores joyas de la cantera de la U, pero las lesiones le jugaron una mala pasada y ahora tendrá que reinventarse. Viene de jugar apenas nueve partidos esta temporada. Pero quedaba otro más.

Además de Franco Lobos, Cobresal también anunció el arribó de Diego Coelho. “El delantero charrúa se una como refuerzo legionario para el 2024. Diego cuenta con experiencia en el fútbl uruguayo y chileno. ¡Con toda la fuerza y temple del Minero Legonario, Diego!”, apuntaron.

Coelho dejó Curicó Unido, equipo con el que fue subcampeón del fútbol chileno en 2022 pero con el que descendió en 2023. Y tuvo una emotiva despedida para los fanáticos del elenco tortero.

La emotiva despedida de Diego Coelho a Curicó Unido

“Bueno Curicanos, es el momento de separarnos. Este hermoso club, hermosa hinchada y su hermosa ciudad me recibieron y me apoyaron de una forma muy especial”, comenzó detallando un emocionado Coelho en Instagram.

“Hoy con lágrimas en los ojos me despido y seguro esto es un hasta la próxima. Hice todo lo posible por quedarme y los que me conocen saben que es verdad, todos intentamos que esto no pasara”, reconoce.

Así, señala que ahora “solo me queda agradecer a cada uno que me hizo sentir su cariño. También a los funcionarios, cuerpos técnicos, cuerpo médico, utileros, dirigentes, y a todos mis compañeros con los que pasamos momentos muy lindos y de los no tanto”.

“Quiero que sepan que me llevo esta camiseta en el corazón y hoy tienen un hincha más que va a alentar para que vuelvan al lugar que merecen. Seguro nos volveremos a encontrar, porque fui en estos dos años muy feliz vistiendo estos colores y gritando tantos goles en la Granja. Hasta luego Curi querido”, cerró.

