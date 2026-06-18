Nuevo caso donde los escritorios del Tribunal de Disciplina pueden sancionar a equipo que pelea abajo en la Primera B.

Alerta de nueva resta de puntos en el fútbol chileno. Esta vez, Curicó Unido está cerca de perder tres unidades por el reglamento de la Liga de Ascenso, donde no cumplió con el mínimo de minutos juveniles en cancha.

Los torteros cerraron la primera rueda de la Primera B con con 909 minutos con Sub 21 en cancha. El mínimo que se exige para el primer semestre son 945, por lo que el elenco maulino fue el único que no cumplió.

La escuadra de Damián Muñoz ya se mueve en los escritorios del Tribunal de Disciplina de la ANFP, aunque la tienen difícil. Así lo reconoció incluso el abogado del equipo, admitiendo la falta en los minutos juveniles.

Abogado de Curicó hace mea culpa

Desde Curicó Unido, el abogado del club, Juan Pablo Cárdenas, dialogó con MCU Pura Pasión y contó la verdad del caso. El profesional admitió las culpas en el elenco tortero, aunque le tiró un salvavidas al DT.

Foto: Curicó Unido.

“Claramente aquí hay una responsabilidad gerencial, sin duda. Uno no puede venir a tapar el sol con un dedo: cuando se comete un error, se comete un error”, partió diciendo.

El abogado aclaró que pese a la falta al reglamento de la Primera, “en lo interno el cuerpo técnico también puede haber hecho sus apreciaciones. Pero cuando la respuesta viene de arriba, el cuerpo técnico se queda tranquilo con eso”.

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“Puede ser que compren la argumentación (Tribunal de Disciplina), como puede ser que no lo hagan. Y si no, nos van a descontar los tres puntos. Aquí puede haber interpretaciones, tú le preguntas a 10 abogados un tema y los 10 te dan interpretaciones distintas”, cerró.