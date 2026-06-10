El minutaje juvenil fue informado por la ANFP y uno de los elencos no cumplió con el mínimo exigido en la primera rueda. Ahora se disputará el gallito en las oficinas de Quilín.

La Primera B terminó su primera rueda, donde ya hay una polémica en torno a Curicó Unido. Es que tras hacerse oficial los minutajes juveniles de cada equipo, el elenco tortero no cumplió con el mínimo que se exige el primer semestre.

El Curi completó 909 minutos con Sub 21 en cancha, siendo el único por debajo de los 945 que pide la ANFP en el primer semestre. Quienes defienden la postura argumentan que se puede cumplir a fin de año el total 2026 o sumar minutos de juveniles que estuvieron en la selección.

Lo cierto es que el medio VNL Radio encendió la alerta afirmando que “Curicó Unido está en serio riesgo de perder tres unidades de las obtenidas en el campeonato”. Ahora el gallito pasa a jugarse en Quilín.

Los pasos a seguir con la ANFP y Curicó

Curicó Unido podría perder tres puntos por oficio al no cumplir el requisito del mínimo de minutos juveniles en el primer semestre de la Primera B. La noticia llega justo tras el triunfazo 1-0 logrado como visita ante Temuco.

Foto: Curicó Unido

“En los próximos días debiera presentarse ante el tribunal de disciplina del fútbol chileno una denuncia de oficio contra el elenco albirrojo que lo pone en serio riesgo de perder tres puntos en la tabla de posiciones”, informa la citada fuente.

El Curi tiene por ahora 18 unidades en la posición 12° de la Primera B. Si se le llegan a restar las tres unidades, el equipo de Damián Muñoz quedaría solo superando a Iquique, Santa Cruz y Rangers de Talca.

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Eso sí, la ayudita para no sufrir con el descenso vendría en la vereda contraria, ya que su archirrival Rangers está en el fondo, con solo tres puntos. Por ello deben hacer una segunda rueda brillante para salvarse del descenso.