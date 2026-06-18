Recordado artillero tiene avanzadas conversaciones para arribar a Talca. El equipo está a nueve puntos de la salvación.

Rangers necesita con urgencia sumar goles y puntos para evitar un descenso que cada vez se hace más real en la Primera B. Los talquinos cerraron la primera rueda con solo tres puntos de 45 posibles, en histórica mala campaña en el torneo.

Por eso apuntan a un calado como “9” en la segunda mitad del año, donde un conocido nombre asoma en el horizonte. Pese a que estuvo un semestre en Deportes Limache, dejó grata sensación en el fútbol chileno.

“Tras la confirmación de Lautaro Rigazzi (segundo refuerzo), ahora conversan con Facundo Pons, que el año pasado fue parte de la salvación de Deportes Limache en Primera. Hablando”, reportó el periodista Rodrigo Arellano.

Así fue la campaña del artillero en Limache

Facundo Pons se acerca rumbo al esperado fichaje que buscan en Rangers de Talca, donde apelan al milagro para no bajar a Segunda División. El argentino tiene experiencia salvando equipos con sus goles, tras su gran 2025 en Limache.

Pons y su recordado tanto en Copa Chile /Photosport

En el tomatero arribó de emergencia entrado el segundo semestre del 2025, tras la lesión de Nelson Da Silva. Ahí rápidamente mostró sus pergaminos, anotando seis goles en nueve partidos.

Recordado es también su tanto en la final de Copa Chile, que en el último minuto le arrebató Huachipato para después festejar en penales. Pese a eso, Pons se hizo un nombre en el fútbol chileno.

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Eso sí, este año no ha podido revalidar su campaña lograda en los cerveceros. El argentino jugó por San Martín de Tucumán en 2026, disputando 14 encuentros en el Nacional B trasandino, anotando un solo tanto.