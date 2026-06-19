También el ex delantero contó que se fue de fiesta con Pipita Higuaín y Pepe Reina.

Mauricio Pinilla fue un delantero que no solo hacía noticia en la cancha, sino que también fuera de ella. Es así como la vida nocturna lo llevó a irse de parranda ni más ni menos que con Ronaldinho.

Pinilla se retiró en 2021 con la camiseta de Coquimbo Unido, dejando en el recuerdo una carrera en la que pasó largos años en el fútbol italiano y en la selección chilena. Con La Roja fue parte de la generación dorada, siendo bicampeón de Copa América.

El carrete de Pinilla con Ronaldinho

Mauricio Pinilla solía ser vinculado a fiestas y vida nocturna. El ex delantero no lo esconde y de hecho, desclasificó la vez que compartió “joda” con Ronaldinho en la exclusiva discoteque LIV de Miami, en Estados Unidos.

“El jefe de seguridad va y le dice ‘oye está Mauricio Pinilla’. ‘Sí, cómo no me voy a acordar de él. Jugamos en contra en Italia, en la selección. Que suba’, respondió. Entonces me invitó a su mesa y ahí nos pegamos un mambo extraordinario“, señaló Pinigol en “Hasta que el podcast nos separe” de Cristián Sánchez y Diana Bolocco.

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En el mencionado espacio, incluso detalló los gustos del brasileño y lo que gastaba. “Ronaldinho le mete whiskacho y chelita. Va mezclando. Uno despega, después aterriza. No sé la cuenta, pero yo creo que se gasta unas 10 luquitas (10 mil dólares) por lo menos. Una botella en el LIV es cara y de repente invita un par de minitas”, detalló.

Claro que Mauricio Pinilla no se queda atrás. El formado en Universidad de Chile contó que él llegó a gastar cifras superiores en fiestas. Incluso, explicó que tuvo carretes memorables con otras dos figuras del fútbol mundial en Italia.

“Yo llegué a gastar 15 mil euros en una noche. Pagué toda la cuenta en un bar, esa noche andaba con el Pipita Higuaín y con Pepe Reina. Salimos a comer a un restaurant y después nos fuimos al Just Cavalli. Los guardias me amaban. Yo entraba como si fuera Brad Pitt: cuatro guardias, me llevaban al VIP. Esa noche nos fuimos a puro Cristal (champagne)”, recordó.

Ronaldinho y Pinilla vivieron un carrete juntos. Imagen: Getty.

¿Lamenta las millonarias cifras gastadas? “No me arrepiento, lo volvería a repetir”, cerró Mauricio Ricardo Pinilla. A los 42 años el ex atacante está dedicado a los medios de comunicación, trabajando en radio y televisión. Si bien ha pasado por problemas económicos, bien dicen que lo comido y lo bailado no lo quita nadie.