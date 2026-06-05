El ex seleccionado nacional recordó cuando corrió para cambiar la tricota con el astro brasileño tras una dura goleada, advirtiendo a Lucas Cepeda de cara al duelo con Portugal. ¿Quién se quedó con la '10' de Dinho?

En la previa del partido amistoso de la selección chilena ante Portugal se reactivó el tema del cambio de camisetas, una vez que Lucas Cepeda reveló que le gustaría quedarse con la de Cristiano Ronaldo.

“Ojalá pueda hacer un buen partido para cambiar camiseta con él y tener un recuerdo, creo que será su último Mundial, últimos partidos. Pero hay que enfocarse en un buen resultado”, explicó.

En ese sentido, muchos hinchas recordaron la vez que la Roja jugó con Brasil y Luis Pedro Figueroa y Jorge Vargas corrieron a cambiar la polera con Ronaldinho, en una polémica imagen.

Ronaldinho estaba en un explosivo momento. (Photo by Ross Dettman/Getty Images)

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De Ronaldinho a CR7: El consejo de Luis Pedro Figueroa a Cepeda

Fue el diario La Tercera quienes conversaron con Luis Pedro Figueroa para recordar el momento del cambio de camiseta con Ronaldinho, en algo que, asegura, se tomó mal, porque habían perdido 4-0 ante Brasil.

“Fue muy simple. Fue por una falta que me hace y me ofrece disculpas. Le respondí ‘ya, pero me das tu camiseta’. Quedó ahí, como parte del juego. Después, al final, se mete el hincha a la cancha y me acerco. La polémica fue porque llegó Potencia a lo mismo y nos juntamos, pero todos cambiaron camiseta con los jugadores brasileños. Y tampoco era que nos estuviéramos peleando”, recordó.

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Pese a que fue fuertemente criticado, hasta el día de hoy, deja en claro su postura, más con la declaración de Lucas Cepeda que también encendió a los hinchas.

“Me reventaron. Eso fue lo que buscaron. Uno entiende que una derrota moleste, pero Chile-Brasil nunca ha sido clásico ni mucho menos. Intercambiar camisetas es algo normal”, destacó.

La camiseta que uso Chile para ese amistoso ante Brasil.

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¿Qué fue de la camiseta que cambió Luis Pedro Figueroa con Ronaldinho?

Fue en la misma entrevista que Luis Pedro Figueroa reveló el destino de la camiseta de Brasil que cambió con Ronaldinho, que le perdió la vista hace mucho tiempo.

“Se la entregué a la familia de Fabián Guevara, cuyo hijo padecía fibrosis quística. Se hizo una subasta. No sé quién se la habrá adjudicado”, destacó el ex jugador.

En ese sentido, apuntan que fue rematada por 25 millones de pesos, dando cierre a una historia que perfectamente se puede repetir este sábado, cuando la Roja enfrente a Cristiano Ronaldo.

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