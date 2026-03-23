Este fin de semana, el Claro Arena será el escenario del Duelo de Leyendas, evento que reunirá en una misma cancha a grandes figuras del fútbol sudamericano, aunque una de ellas finalmente no participará del certamen.

Desde que se anunció el evento, se presentó como cabeza de cartel del torneo amistoso de fútbol 7 al astro brasileño Ronaldinho Gaucho, quien comandaría al representativo de Brasil. Sin embargo, la organización confirmó que no vendrá a Chile.

A través de un comunicado, se reveló que “debido a compromisos ineludibles de última hora, el ex futbolista no podrá participar del certamen”, además de “agradecerle su disposición y compromiso durante el proceso de promoción y difusión del evento”.

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Ronaldinho no viene a Duelo de Leyendas: Reemplazo de lujo

Sin embargo, los fanáticos del fútbol que asistirán al Claro Arena no se quedarán con las manos vacías, pues en el mismo anuncio dieron a conocer el sustituto del otrora ídolo del Barcelona, que como era de esperarse, es otra figura de la Verdeamarelha.

“En su reemplazo, la organización ha gestionado la incorporación de Adriano, campeón de América 2004 y de la Copa Confederaciones 2005, quien se integrará a la nómina de Brasil para el torneo”, informaron desde la organización del Duelo de Leyendas.

El “Emperador” se sumará a otras figuras del “Scratch” como los ex defensores Maicon y Lucio, el ex volante Emerson o el otrora goleador Luis Fabiano, a la espera de que se oficialice el plantel que presentarán en el evento.

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En síntesis

Ronaldinho canceló su participación en el Duelo de Leyendas por compromisos de última hora.

canceló su participación en el por compromisos de última hora. Adriano “el Emperador” será el reemplazo de Ronaldinho en el equipo brasileño de fútbol 7.

será el reemplazo de Ronaldinho en el equipo brasileño de fútbol 7. Estrellas como Maicon, Lucio y Luis Fabiano dirán presente en el evento del Claro Arena.

¿Cuándo debuta Brasil?

Con la presencia de Adriano y Lucio a la cabeza, la Canarinha hará su estreno en el Duelo de Leyendas este viernes 27 de marzo desde las 18:40 horas en el Claro Arena.

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