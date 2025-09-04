Es tendencia:
Ex futbolistas

Mauricio Pinilla cuenta detalles del mega carrete que se pegó invitado por Ronaldinho: “Toda la noche”

Mega mambo: Pinilla revela carrete con Ronaldinho y da detalles de una noche mágica con el crack brasileño en la previa del duelo de La roja en el Maracaná.

Por Diego Jeria

© ArchivoPinilla y los detalles del mambo con Ronaldinho.

En la previa del partido de la selección chilena, como visita ante Brasil por la recta final de las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa del Mundo 2026, Mauricio Pinilla reveló un monumental carrete que tuvo en Miami, invitado ni más ni menos, que por Ronaldinho Gaúcho.

Yo me pegué un mambito con Ronaldinho en Miami… En la (discoteca) Liv en Miami, me conoció y me invitó a su mesa. Tenía contacto con el jefe de seguridad de la Liv y me contactó con Ronaldinho”, contó Pinilla en Deportes en Agricultura.

El ex delantero de Universidad de Chile y la selección chilena explicó que el brasileño “se portó increíble. Yo había llegado antes y Ronaldinho llegó con su tropa. El jefe de seguridad me dice: ¿tú lo conoces? Yo le respondí que sí, que habíamos jugado en contra en Milán y por selecciones“.

Pinilla: Ronaldinho me obligó a quedarme hasta tarde

Y el guardia le dice: Ronaldinho, acá está Pinilla, el del palo. Y me hizo pasar a su VIP. Me tuvo toda la noche, no me dejó irme hasta como las 4-5 de la mañana. Nos pegamos un mambo extraordinario“, complementó el otrora atacante nacional.

Añadió que “me obligó a quedarme hasta tarde, yo me quería acostar temprano… Se portó increíble, un crack. Esto lo había contado antes, pero muy a la suave, sin detalles. El mambo con Ronaldinho fue el mejor de la historia“.

Tenía barra libre, había de todo: champagne, vodka, whiskey, pisco. Hablando de fútbol todo el rato, y después de puso mejor (risas). Un crack Ronaldinho, nada que decir“, sentenció Pinigol.

La selección chilena enfrenta a Brasil este jueves 4 de agosto, desde las 20:30 horas en el estadio Maracaná. El duelo es válido por la 17° y penúltima fecha de las eliminatorias.

