Con el cierre de un mes y el inicio de otro, también llegan las novedades a Netflix, que ya anunció su catálogo de estrenos para abril de 2026. La plataforma traerá una variada oferta que incluye nuevas series, películas, documentales, contenido deportivo y producciones familiares.

Entre las principales novedades destaca una inesperada apuesta: el histórico astro del fútbol Ronaldinho llegará al streaming con una producción centrada en su vida y carrera, repasando su camino desde joven promesa hasta convertirse en un ícono global.

Los estrenos que llegan a Netflix en abril

1 de abril

El último gigante

Un guía turístico se reencuentra con su padre ausente, obligándolos a enfrentar heridas del pasado y tomar una decisión que cambiará sus vidas.

Comer, rezar, ladrar

Cinco dueños de perros buscan ayuda de un maestro en la montaña, pero pronto descubren que quienes necesitan cambiar no son sus mascotas.

Amor en el espectro: temporada 4

Nuevas y conocidas historias siguen a personas dentro del espectro autista en su búsqueda honesta y emotiva del amor.

2 de abril

Besos, Kitty: temporada 3

Kitty enfrenta su último año escolar con su vida amorosa más intensa que nunca, mientras secretos e inseguridades amenazan con complicarlo todo.

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Los tipos malos: la serie: temporada 2

La banda criminal quiere hacer historia, pero deberá enfrentar imitadores, héroes y sus propios conflictos.

Rompiendo el hielo.

Koyuki prefiere estar sola, hasta que la insistente presencia de Minato comienza a derribar sus barreras emocionales.

3 de abril

Sabuesos: temporada 2

Dos boxeadores vuelven al ring, pero ahora enfrentan a una organización ilegal que amenaza sus vidas y las de sus seres queridos.

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8 de abril

Confía en mí: el falso profeta

Una cineasta se infiltra en una secta para desenmascarar a un líder religioso y exponer la verdad detrás de su poder.

10 de abril

Embestida

Tras una devastadora inundación, los sobrevivientes de un pueblo deberán luchar contra tiburones que invaden las calles.

11 de abril

Tyson Fury vs. Arslanbek Makhmudov

El excampeón Tyson Fury regresa al ring para un esperado combate frente a Arslanbek Makhmudov.

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15 de abril

La ley de Lidia Poët: temporada 3

El regreso de una vieja conocida arrastra a Lidia a un caso complejo que pone en riesgo su vida personal y sus ideales.

16 de abril

Bronca: temporada 2

Una grabación comprometedora desata una red de chantajes dentro de un exclusivo club, donde nadie queda libre de consecuencias.

Ronaldinho

Un recorrido por la vida del astro brasileño, desde sus inicios hasta convertirse en una leyenda del fútbol mundial.

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Diente de león

Dos ángeles ayudan a almas en pena a encontrar descanso, enfrentando cada caso con un enfoque único.

17 de abril

Machos alfa: temporada 5

El caos continúa cuando las mujeres de sus vidas buscan cambios, obligando a este grupo de amigos a replantearse todo.

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Compañeras de cuarto

Lo que comienza como una convivencia ideal entre universitarias se transforma en una tensión constante y conflictos pasivo-agresivos.

180

Un padre desesperado inicia un oscuro camino de venganza tras un trágico accidente que deja a su hijo al borde de la muerte.

Una historia de gorilas contada por David Attenborough

Un relato íntimo sobre la vida de los gorilas, narrado por el reconocido naturalista.

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18 de abril

WWE WrestleMania 42: 2026

Las mayores estrellas de la WWE se enfrentan en el evento más importante del año, donde se define la gloria.

20 de abril

Calle Cocomelon: temporada 7

JJ y sus amigos viven nuevas aventuras mientras aprenden sobre emociones y trabajo en equipo.

21 de abril

Los no elegidos

Una joven madre se ve envuelta en un romance prohibido que revela secretos ocultos dentro de su comunidad.

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23 de abril

Stranger Things: relatos del 85

En pleno invierno de 1985, Hawkins vuelve a ser escenario de misterios inquietantes y nuevas amenazas.

24 de abril

Ápex

Una mujer en duelo que busca poner a prueba sus límites en la naturaleza australiana queda atrapada en un retorcido juego mortal con un asesino que la considera su presa.

26 de abril

Supernova Strikers: Genesis

Celebridades e influencers se suben al ring en un espectáculo de boxeo tan caótico como entretenido.

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29 de abril

Me llamo Agneta

Tras perder su trabajo, Agneta inicia una nueva vida en Francia, descubriendo placeres inesperados y una nueva versión de sí misma.

30 de abril

Hombre en llamas

Un exmercenario acepta un nuevo desafío mientras enfrenta los fantasmas de su pasado en una historia de acción y redención.