Malas noticias para los hinchas chilenos que esperaban ver en la cancha a viejos cracks del fútbol regional: el evento Duelo de Leyendas de América 2026 no se realizará este fin de semana y será reagendado.

El comunicado oficial

“La productora Inter Sportainment y la organización del evento Duelo de Leyendas informan a la opinión pública y a los medios de comunicación que el evento agendado para los días 27, 28 y 29 de marzo en el Estadio Claro Arena ha sido postergado”.

“Esta decisión responde a situaciones de fuerza mayor que nos obligan a realizar ajustes y a reestructurar distintos aspectos de la planificación y producción del evento, con el fin de resguardar los estándares comprometidos y la correcta realización del mismo”.

“La nueva programación del evento será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales”.

“En relación con las entradas adquiridas, el proceso de devolución estará disponible a partir de mañana jueves al mediodía, a través del sitio web de Punto Ticket, donde se informarán los detalles del procedimiento. El período de devolución se extenderá desde el 26 de marzo hasta el 26 de abril”.

“Asimismo, quienes opten por no solicitar la devolución recibirán una entrada adicional por cada ticket adquirido, válida para la nueva fecha del evento. Las condiciones y detalles de este beneficio serán informados una vez finalizado el período de devoluciones”.

“La organización lamenta los inconvenientes que esta situación pueda ocasionar y agradece la comprensión del público”.

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Los nombres que participarían en el Duelo de Leyendas

El Duelo de Leyendas de América 2026 ya había sufrido un duro golpe tras marginarse Ronaldinho Gaúcho del equipo de Brasil. El ex astro de la Verdeamarela argumentó “compromisos ineludibles de última hora”.

El equipo chileno y el resto de los sudamericanos lamenta la suspensión del Duelo de Leyendas.

Cabe recordar que el Duelo de Leyendas se disputaría entre este viernes 27 de marzo y el domingo 29, en el Claro Arena, con la participación de Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Colombia, Perú y Venezuela.

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En modalidad de fútbol 7, el representativo nacional estaría integrado por Paulo Garcés, Gonzalo Jara, Marcos González, Cristián Álvarez, José Rojas, Gonzalo Fierro, Jorge Acuña, Matías Fernández, Jorge Valdivia, Carlos Villanueva, Humberto Suazo y Roberto Gutiérrez, entre otros; con Juvenal Olmos como DT.

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En Argentina, con Marcelo Espina como entrenador, estaban citados Juan Pablo Sorín, Andrés D’Alessandro y Ariel Burrito Ortega, entre otros. Además llegarían al torneo otros conocidos como Flavio Maestri (Perú), Lucas Barrios (Paraguay), Maicon Douglas (Brasil) y Diego Lugano (Uruguay).