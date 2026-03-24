El Duelo de Leyendas se disputará este fin de semana en el Claro Arena y contará con la presencia de un ídolo de Colo Colo, pues se confirmó que en la delegación de Argentina viene Marcelo Espina.

Eso sí, el Cabezón colgó hace mucho tiempo los zapatos y no va a jugar. A sus 58 años el actual comentarista de ESPN será el entrenador de la selección trasandina, que viene plagada de figuras.

Los futbolistas argentinos que vendrán al espectáculo serán de talla mundial, entre los que destacan el Burrito Ortega, Pato Abondanzieri, Juan Pablo Sorín y Andrés D’Alessandro, entre otras estrellas.

Espina estará en el Duelo de Leyendas

Reencuentro de Espina con cracks de Colo Colo

Marcelo Espina tiene un lugar importante en la historia de Colo Colo. Llegó el 95 y jugó hasta 1998, ganando tres títulos nacionales en el elenco Popular.

Emigró a Racing de Santander y retornó el 2001, para comandar al recordado equipo que salió campeón en la quiebra el 2002. Se retiró el 2004.

Publicidad

Publicidad

ver también Estuvo más de 10 años en Chile, ganó cinco títulos y ahora explica el declive de la Liga de Primera: “Era buenísimo”

Luego asumió como entrenador y ahí tuvo entre sus pupilos a un joven Matías Fernández, con quien se reencontrará en el Duelo de Leyendas pues representará a Chile.

También se encontrará con Jorge Valdivia, con quien vivió un polémico capítulo el 2020 tras la salida del Mago del club, cuando Espina era el gerente deportivo. “Las ratas se pisan la cola solas”, señaló en ese momento Valdivia, quien igual regresaría en la época de pandemia.