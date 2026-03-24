Este viernes arranca el Duelo de Leyendas 2026 en el Claro Arena, un evento que reunirá a grandes figuras del fútbol sudamericano en un espectáculo cargado de nostalgia y talento.

El torneo se jugará entre el 27 y el 29 de marzo y contará con ocho selecciones: Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Colombia, Perú y Venezuela. Con un formato dinámico, promete duelos intensos y un show imperdible para los fanáticos.

Este es el formato del Duelo de Leyendas

Según la organización, el torneo tendrá un formato dinámico pensado para acercar el fútbol a todas las generaciones.

Se jugará en modalidad fútbol 7, con planteles de 12 jugadores por selección y partidos de 40 minutos divididos en dos tiempos. Cada jornada contará con cuatro encuentros y todas las selecciones verán acción durante los tres días.

Este sistema permitirá a los hinchas disfrutar una experiencia completa, ya que con una sola entrada podrán ver todos los partidos del día, en jornadas que se extenderán por cerca de siete horas.

🏆 Formato del torneo – Duelo de Leyendas 🔥 Día 1 Clasificaciones Inicio con los primeros cruces, incluyendo el Chile vs Perú. ⚡ Día 2 Definición Ganadores y perdedores se enfrentan para ordenar posiciones. 🏁 Día 3 Finales Se definen todos los puestos, incluida la gran final. 🥇 El campeón será el equipo con mejor rendimiento en las tres jornadas.

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Figuras y capitanes

Las selecciones participantes estarán lideradas por los siguientes capitanes:

Adriano (Brasil)

Juan Pablo Sorín (Argentina)

Diego Lugano (Uruguay)

Mario Yepes (Colombia)

Juan Vargas (Perú)

Juan Arango (Venezuela)

Lucas Barrios (Paraguay)

Matías Fernández (Chile)

Firture completo Duelo de Leyendas 2026

🏆 Programación Duelo de Leyendas Hora Día 1 Día 2 Día 3 16:00 Uruguay vs Paraguay Perdedor J1 vs Perdedor J3 7° y 8° lugar 17:20 Argentina vs Colombia Perdedor J2 vs Perdedor J4 5° y 6° lugar 18:40 Brasil vs Venezuela Ganador J1 vs Ganador J3 3° y 4° lugar 20:00 Chile vs Perú Ganador J2 vs Ganador J4 🏆 FINAL

Resumen…

El Duelo de Leyendas 2026 se realizará del 27 al 29 de marzo en el Claro Arena.

2026 se realizará del en el Claro Arena. El torneo contará con ocho selecciones sudamericanas compitiendo en modalidad de fútbol 7 .

. Los partidos del Duelo de Leyendas durarán 40 minutos divididos en dos tiempos de juego.

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