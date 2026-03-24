Este viernes arranca el Duelo de Leyendas 2026 en el Claro Arena, un evento que reunirá a grandes figuras del fútbol sudamericano en un espectáculo cargado de nostalgia y talento.
El torneo se jugará entre el 27 y el 29 de marzo y contará con ocho selecciones: Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Colombia, Perú y Venezuela. Con un formato dinámico, promete duelos intensos y un show imperdible para los fanáticos.
Este es el formato del Duelo de Leyendas
Según la organización, el torneo tendrá un formato dinámico pensado para acercar el fútbol a todas las generaciones.
Se jugará en modalidad fútbol 7, con planteles de 12 jugadores por selección y partidos de 40 minutos divididos en dos tiempos. Cada jornada contará con cuatro encuentros y todas las selecciones verán acción durante los tres días.
Este sistema permitirá a los hinchas disfrutar una experiencia completa, ya que con una sola entrada podrán ver todos los partidos del día, en jornadas que se extenderán por cerca de siete horas.
|🏆 Formato del torneo – Duelo de Leyendas
|🔥 Día 1
|Clasificaciones
|Inicio con los primeros cruces, incluyendo el Chile vs Perú.
|⚡ Día 2
|Definición
|Ganadores y perdedores se enfrentan para ordenar posiciones.
|🏁 Día 3
|Finales
|Se definen todos los puestos, incluida la gran final.
|🥇 El campeón será el equipo con mejor rendimiento en las tres jornadas.
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Figuras y capitanes
Las selecciones participantes estarán lideradas por los siguientes capitanes:
- Adriano (Brasil)
- Juan Pablo Sorín (Argentina)
- Diego Lugano (Uruguay)
- Mario Yepes (Colombia)
- Juan Vargas (Perú)
- Juan Arango (Venezuela)
- Lucas Barrios (Paraguay)
- Matías Fernández (Chile)
Firture completo Duelo de Leyendas 2026
|🏆 Programación Duelo de Leyendas
|Hora
|Día 1
|Día 2
|Día 3
|16:00
|Uruguay vs Paraguay
|Perdedor J1 vs Perdedor J3
|7° y 8° lugar
|17:20
|Argentina vs Colombia
|Perdedor J2 vs Perdedor J4
|5° y 6° lugar
|18:40
|Brasil vs Venezuela
|Ganador J1 vs Ganador J3
|3° y 4° lugar
|20:00
|Chile vs Perú
|Ganador J2 vs Ganador J4
|🏆 FINAL
Resumen…
- El Duelo de Leyendas 2026 se realizará del 27 al 29 de marzo en el Claro Arena.
- El torneo contará con ocho selecciones sudamericanas compitiendo en modalidad de fútbol 7.
- Los partidos del Duelo de Leyendas durarán 40 minutos divididos en dos tiempos de juego.