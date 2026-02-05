A finales de marzo, el Claro Arena recibirá durante tres días, entre el viernes 27 y el domingo 29, el evento Duelo Leyendas de América, donde se enfrentarán viejos cracks de Sudamérica en la modalidad de Fútbol 7.

En cuanto a la Selección Chilena que participará del torneo amistoso, se espera la presencia de figuras de la talla de Gonzalo Jara, Paulo Garcés, Jorge Valdivia, Matías Fernández y “Kike” Acuña, todos bajo la dirección técnica de Juvenal Olmos.

Precisamente el entrenador nacional y hoy comentarista en TNT Sports, aprovechó la instancia para hacer un potente llamado a la organización del Duelo Leyendas de América, pues no olvida que a fines de septiembre, Patricio Toledo sufrió un infarto en pleno juego en el Claro Arena.

ver también El durísimo y angustiante momento de Pato Toledo, la Católica y el fútbol chileno en el Adiós Capitanes de la UC

El llamado de Olmos para Duelo de Leyendas

“La situación del Pato me golpeó, porque es amigo mío. Somos de la misma generación. Yo estuve cuando se vino a probar a Católica”, recordó el antes conocido como “Pinturita”, quien reveló la condición que puso para dirigir a Chile en el evento.

“Cuando me invitaron a participar acá yo les dije: ‘Perfecto, pero aquí no entrena nadie si no se hace los exámenes médicos‘. ¿Y cuáles exámenes? No sé, no los entregó yo, no soy doctor. Que los defina la clínica que va a estar acompañándonos en este mini proceso”, afirmó Juvenal Olmos.

En esa línea, el técnico nacional en Duelo de Leyendas agregó que “les van a hacer ahí una pequeña batería de exámenes al menos para estar tranquilos en ese aspecto. Además, en la época post fútbol, muchas veces las lesiones son más importantes que en la época de jugador activo”.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo se estrena Chile en este desafío?

La Selección Chilena será la encargada de cerrar la primera jornada del Duelo Leyendas de América, el viernes 27 de marzo en el Claro Arena, cuando enfrente a su par de Perú desde las 20:00 horas.