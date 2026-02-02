Universidad de Chile comenzó mal en la Liga de Primera y sigue sin convencer. Juvenal Olmos no puede entender que un jugador como Israel Poblete sea suplente.

El Romántico Viajero igualó en su estreno oficial en la temporada 2026. Este resultado, más la fea derrota ante Universitario, han generado duros cuestionamientos hacia Francisco Meneghini. No han podido mostrar un buen funcionamiento.

La molestia de Olmos por la suplencia de Poblete

Israel Poblete es un jugador que llegó a Universidad de Chile en 2022 y si bien fue cuestionado en un inicio, poco a poco se fue ganando un lugar en el terreno de juego. Pese a ser figura con Gustavo Álvarez, hoy con Paqui Meneghini es suplente, algo que no le gusta a Juvenal Olmos.

“Yo sé que cada año cuando llega un técnico genera cambios y todo ese tipo de cosas, pero a mí me choca que no esté dentro de esto Poblete“, comenzó diciendo el ex entrenador de la selección chilena en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

“Poblete para mí el 2025 fue de lo mejor que tuvo la U, de hecho sintió su baja cuando se desgarró, lo sintió en los momentos más importantes, fue un jugador que terminó haciendo todo“, complementó el ahora comentarista.

Poblete entró en los minutos finales en U. de Chile. Imagen: Photosport

En el inicio de la era Meneghini, los titulares en el mediocampo han sido Lucas Romero y Charles Aránguiz. Poblete por su parte, ingresó ante Audax Italiano en los minutos finales, cuando ya jugaban con un futbolista menos por la expulsión de Felipe Salomoni.

“Ganaba en la mitad, tenía ritmo, te entregaba bien la pelota, se asociaba con los tipos de arriba, no sé en qué estatus estará en la presencia del nuevo técnico, porque de verdad Poblete el año pasado fue de los mejores”, cerró Juvenal Olmos.