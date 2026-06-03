Lucas Cepeda aseguró que tiene una gran admiración por Cristiano Ronaldo y quiere lucirse ante Portugal para pedirle la polera.

Lucas Cepeda es uno de los pocos futbolistas chilenos que juega en Europa y está llamado a ser una de las figuras de la selección chilena en los próximos años. Por eso ante Portugal quiere darse un gustito.

Enfrentar a los lusos este sábado será especial, porque compartirá escenario con Cristiano Ronaldo, a quien admira mucho al punto que cuando era chico se despertaba para ver sus partidos.

“A Cristiano uno lo veía desde chico, hace 8 o10 años, me despertaba a verlo cuando empezaba la Premier League. Verlo ahí era increíble. Es un sueño enfrentarlo, estar al lado de él”, señaló en charla con el enviado especial de Redgol Kenotrotamundos Skechers Fútbol.

Agregó que por eso quiere su polera. “Ojalá pueda hacer un buen partido para cambiar camiseta con él y tener un recuerdo, creo que será su último Mundial, últimos partidos. Pero hay que enfocarse en un buen resultado”, dijo el ex Colo Colo.

Cepeda es una de las figuras de la Roja

“La verdad que motiva mucho enfrentarlo, es el sueño de todos. Mirarlo, interactuar alguna palabra. Pero estamos en ámbito de trabajo, hay que enfrentarlo de igual a igual, con respeto por su carrera”, cerró la idea sobre CR7.

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Chile sin miedo ante Portugal

Lucas Cepeda señaló que ante Portugal “son dos lindos partidos que tenemos por delante, contra una selección candidata a ser campeón del mundo, con jugadores que vienen de ganar la Champions, tienen a uno de los mejores del mundo como Ronaldo”.

Sin embargo confía en la Roja. “Llevamos 5-6 meses preparándonos, por buen camino, viendo reflejado las cosas en la cancha. Un partido lo ganamos, en otro nos pasaron por encima, pero hay que seguir trabajando, asumiendo responsabilidades, adaptándonos a la idea de juego del profe”.

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De hecho no le tiene miedo a Portugal. “No es por ser arrogante ni canchero, porque por nombres nos van a pasar por encima, pero dentro de la cancha somos todos seres humanos, todos personas, 11 contra 11″, señala.

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“Sí ellos tienen el punto a favor de ser de las mejores selecciones del mundo, pero si estamos finos en los detalles, hacemos lo que nos pide el profe, podemos obtener un buen resultado. Como México, a quien pensaban que le iban a pasar por encima”, detalló por el empate 0-0 de marzo.

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Indica Cepeda que “ellos son de las mejores selecciones del mundo. Hay que estar finos en todos los detalles, hay que estar concentrados, por ahí va el camino para lograr un lindo resultado. Estamos preparados. Vamos a buscar el triunfo, porque nos preparamos para eliminatorias y la Copa América 2028″.