El atacante de Elche aprovechó de pasar por Macul luego de entrenar con La Roja.

Lucas Cepeda es de esas personas que olvida a los lugares donde fue feliz. Por esta razón, decidió pasar por el Estadio Monumental y saludar a sus amigos de Colo Colo.

A comienzos de este 2026 Cepeda hizo las maletas y arribó a Elche. En España vivió su primera media temporada, donde tuvo bastantes complicaciones debido al mal momento del equipo, con quienes terminó peleando por el descenso, aunque lograron zafar.

La visita de Cepeda a Colo Colo

El pasado fin de semana Lucas Cepeda terminó su campaña con Elche y lejos de iniciar sus vacaciones en algún lugar paradisiaco, se vino a Chile para unirse a los entrenamientos de la selección chilena de cara a los próximos amistosos.

Cepeda llegó a Juan Pinto Durán para ponerse a las órdenes de Nicolás Córdova. Una vez que salió del complejo deportivo de La Roja y estando en Macul, se le vinieron a la cabeza todos los lindos recuerdos pasó en esa comuna jugando en el Estadio Monumental.

Por lo anterior, tras dejar JPD, Cepeda decidió emprender rumbo al Pedrero y pasar a ver a sus amigos de Colo Colo, club que lo acogió durante dos temporadas y donde ganó dos títulos. A las 12:10 arribó al Monumental.

A esa hora sus ex compañeros terminaban de entrenar, por lo cual compartieron algunos momentos donde recordaron la época bonita que pasaron juntos. De esta manera, Lucas Cepeda recarga energía con sus viejos amigos de cara a los próximos compromisos de La Roja.

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Chile enfrentará a Portugal el 6 de junio y a República Democrática del Congo el 9 del mismo mes. Ambos amistosos serán en Europa, donde La Roja será sparring de estas selecciones que estarán presente en la Copa del Mundo 2026.