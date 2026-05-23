El equipo del chileno igualó 1-1 en su visita al Estadio Montilivi y logró sellar su salvación matemática en esta temporada de la Primera División de España.

En una definición de infarto quedaron decididos los equipos que perdieron la categoría en LaLiga de España. Con Lucas Cepeda todavía involucrado en esa angustiante lucha con el Elche, se bajó el telón de esta temporada 2025/26.

Y la suerte corrió para el delantero chileno, quien vio desde la banca el empate 1-1 de su equipo en su visita al Girona en el Estadio Montilivi, resultado que le bastó para sellar su salvación y mandar a segunda a los locales.

Con goles de Álvaro Rodríguez a los 38’ para le Elche y de Arnay Martúnez a los 47’ para Girona, ambos equipos repartieron puntos para vivir un verdadero cara y sello en esta última fecha de la temporada española.

ver también DT de Elche le manda un mensaje por la prensa a Lucas Cepeda: “Es un aprendizaje para todos”

El Elche de Lucas Cepeda empata y manda al descenso a Girona

Con el 1-1 en el marcador el Elche llegó a 43 puntos y se ubicó en el puesto 15°, apenas una unidad por encima de la zona roja. Por su parte el Girona con esta igualdad se quedó penúltimo con 41 unidades, sellando un amargo descenso junto Mallorca y Real Oviedo.

Así finalizó la tabla de posiciones de LaLiga 2025/26

Lo notable de toda esta definición es que pudimos tener a ambos elencos celebrando la permanencia. Esto lo decimos porque si el Girona ganaba, más los demás resultados en esta fecha 38, dejaba a los dos equipos todavía en la Primera División para la próxima temporada.

Publicidad

Publicidad

Lucas Cepeda cerró esta temporada 2025/26 con el Elche apenas jugando 19 minutos en los últimos seis partidos. | Foto: Getty Images.

De esta manera, LaLiga 2025/26 cierra con Barcelona como campeón, quien irá a la Champions League 2026/26 junto a Real Madrid, Villarreal, Atlético Madrid y Real Betis. Por su parte el Celta de Vigo y la Real Sociedad (como campeón de la Copa del Rey) irán a la Europa League, mientras que Getafe jugará la Conference League.

ver también Eder Sarabia responde por la suplencia de Lucas Cepeda en Elche: “Decidimos otra cosa”

Los números de Lucas Cepeda en esta temporada 2025/26 con el Elche

Finalizada esta temporada 2025/26 el delantero disputó un total de diez partidos, siendo todos ellos en LaLiga. Anotó un gol y recibió una tarjeta amarilla en 399 minutos de acción.

Publicidad