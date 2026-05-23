La portera chilena analizó lo que fue la dura goleada de 4-0 en contra de su equipo ante el cuadro blaugrana en el Ullevaal Stadion de Oslo, Noruega.

Christiane Endler vivió una durísima final de la UEFA Champions League Femenina. Atajando para el Lyon de Francia, la arquera chilena poco pudo hacer para evitar una apabullante goleada de 4-0 en contra ante Barcelona en el Ullevaal Stadion de Oslo, Noruega.

En un partido que se definió completamente a favor de las catalanes en el segundo tiempo, nuestra Tiane sucumbió ante el poderío blaugrana, quinees lideradas por Alexia Putellas y con dobletes de Ewa Pajor y Salma Paralluelo se quedaron con el título.

Esta derrota caló hondo en la chilena, sobre todo porque se trata de la segunda final europea que pierde con el Lyon ante Barcelona. Por lo mismo, en charla con ESPN tras el partido no ocultó su decepción por el resultado.

ver también Christiane Endler supera a “Generación Dorada” y bate récord para Chile en Champions

Christiane Endler alza la voz tras perder la final de la Champions Femenina

La chilena aseguró luego de la brega que “hicimos un buen partido, logramos controlarlo hasta los goles, después nos desordenamos y no pudimos seguir el plan de juego. Es decepcionante, uno siempre quiere ganar este tipo de partidos y no lo logramos”.

“Es la segunda vez que pierdo una final con el Barcelona. Veíamos la posibilidad de ganar, pero no fuimos efectivas y no concretamos las ocasiones que tuvimos”, agregó.

Christiane Endler poco pudo hacer ante el poderío ofensivo de Barcelona en esta final de UEFA Champions League Femenina. | Foto: Getty Images.

Publicidad

Publicidad

En ese sentido, Endler afirmó que “la derrota es parte de lo que nos toca vivir a diario, tuvimos la oportunidad de jugar una instancia así, pero no es suficiente porque uno quiere ganar. No queda otra que levantarse e intentarlo de nuevo”.

Para cerrar y apuntando al futuro, la meta avisó que “me queda un año más de contrato acá en Lyon, espero cumplirlo. También tenemos la posibilidad de clasificar al repechaje del Mundial con Chile. Tenemos que ganar sí o sí para seguir, intentamos cumplir otro sueño con estar con Chile nuevamente como jugadora. Todavía queda un ratito”.

Publicidad

Publicidad

ver también El fuerte reto de Tiane Endler a sus compañeras de la Roja: “Así no vamos a ganar”

En síntesis