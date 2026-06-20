Los piratas siguen brillando en la temporada, donde ahora iniciaron un nuevo torneo con una contundenten victoria en casa.

Coquimbo Unido comenzó de la mejor forma su participación en la Copa Chile 2026, con una contundente goleada por 3-0 ante Deportes Iquique, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Los dirigidos por Hernán Caputto presentaron un equipo mixto, teniendo en cuenta la gran cantidad de partidos que han tenido con su participación internacional, pero fue suficiente para sumar los primeros tres puntos del grupo A.

Una victoria que, de igual forma, no los deja en el primer lugar de la tabla de posiciones, teniendo en cuenta que los equipos de la Primera B ya han disputado dos fechas con anticipación.

Lucas Pratto marcó uno de los goles de Coquimbo Unido ante Deportes Iquique. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Coquimbo pasó la máquina en la Copa Chile

Coquimbo Unido sigue pisando fuerte en todas las competencias, por lo mismo la Copa Chile no fue la excepción con un contundente triunfo por 3-0 ante Deportes Iquique.

Con goles de Gino Alfaro, Pablo Rodríguez, además de Lucas Pratto, los piratas se quedaron con los primeros tres puntos en el grupo A, con aspiraciones de clasificación.

La tabla de posiciones es liderada por Deportes Iquique con 4 puntos, seguido por Coquimbo Unido con tres, los mismos que Deportes Limache, mientras que cierra todo San Marcos con una unidad.

El próximo partido de Coquimbo es ante Deportes Limache, el martes 23 de junio a las 15.00 horas, mientras que Iquique también enfrentará al cuadro tomatero, pero el sábado 27 del presente mes.

Mira la tabla de posiciones:

Mira los goles: