Este atacante de 19 años completó su cuarto partido en los Zorros del Desierto y tuvo un momento especial: puso el 2-0 frente a Cobresal en el derbi minero por la Copa Chile.

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Cobreloa se impuso por 2-0 en el clásico minero que ofreció la fase de grupos de la Copa Chile. Los Zorros del Desierto tuvieron un gol del experimentado Gustavo Gotti. Pero también el aporte anotador de un juvenil de 19 años que sueña con brillar profesionalmente.

La referencia es para Esteban Gallardo, extremo derecho surgido en la cantera loína. Un futbolista que vivió una alegría muy importante tras liquidar el encuentro frente a Cobresal. “Si bien no dieron el partido por la tele, esto es para toda mi familia por todo el esfuerzo”, dijo el novel atacante.

Tiene razón: aquel encuentro no fue transmitido por TNT Sports. Por eso mismo, Gallardo tuvo que describir el tanto con el que inauguró su registro anotador en el profesionalismo. “Siento que fue un rebote que le pegaron al arco. Y ahí estaba yo”, dijo el extremo, quien ya suma tres partidos en la Primera B.

Otra imagen de la celebración de Esteban Gallardo. (Foto: Cobreloa SADP y retoque Gemini).

“Es una fecha que nunca olvidaré. Hice un gol de goleador. Son sentimientos que se viven una vez en la vida”, apuntó Gallardo, quien se suma a los talentos noveles por los que el director técnico naranja, César Bravo, ha apostado en la temporada 2026.

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Esteban Gallardo tras anotar por Cobreloa en el clásico vs Cobresal: “Felicidad enorme”

Esteban Gallardo no olvidará jamás este clásico minero que le sirvió para gritar su primer gol por Cobreloa, donde lleva cuatro partidos entre la Liga de Ascenso y la Copa Chile. “Es súper hermoso”, describió el novel atacante, uno más de los proyectos del semillero loíno.

Añadió que “estoy muy feliz por el primer gol. Una felicidad enorme. Todo el esfuerzo que he llevado desde chico. La he pasado mal cuando tuve lesiones y son muchas cosas las que pasan por la cabeza”. Gallardo también valoró el respaldo de los más experimentados del plantel.

Gallardo dijo que “mis compañeros siempre me apoyan y me dan la confianza. El capitán y todos los grandes del plantel, estoy súper feliz”. Algo que seguramente le servirá para continuar con su desarrollo profesional, que hoy en día lo tiene como una promesa en el catálogo de la agencia Revival Football, la misma que trajo a Chile a Fernando Ortiz.

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Así va la tabla de posiciones del Grupo C en la Copa Chile

Cobreloa es escolta de Deportes Antofagasta en el Grupo C de la Copa Chile, donde también están Deportes La Serena y Cobresal.