Con sólo 12 años, la viñamarina Galia Romero encabezó la ceremonia previa al duelo que ganó el equipo de Kylian Mbappé. Emocionó a todos.

Chile tuvo representación dentro de la cancha durante esta jornada en el Mundial 2026. No hablamos de los árbitros liderados por Cristián Garay o de los hinchas presentes en Norteamérica, mucho menos de la Selección. Hablamos de una niña de sólo 12 años.

En el historiado encuentro donde Francia derrotó por 3-0 a Irak en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, bajo una intensa lluvia y tormenta que aplazó la reanudación del lance, una menor nacida en nuestra tierra portó el balón en la ceremonia previa al juego.

ver también Ni la tormenta detiene a Mbappé: Francia gana, clasifica y van por Messi en el Mundial 2026

La niña chilena que emociona a todos en el Mundial 2026

Su nombre es Galia Romero, estudiante de la Escuela República de Ecuador en Viña del Mar y que tiene síndrome de down. Ganó un concurso que organizó la Fundación Miradas Compartidas, dedicada a “mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad” y partió rumbo a Estados Unidos.

El premio era muy grande, ya que no sólo ganó el viaje para ver un partido del Mundial 2026, sino que mayor aún vivirlo desde adentro, pues fue la niña que portó la pelota en la ceremonia de himnos previa al encuentro entre Francia e Irak en Filadelfia.

Fue su colegio quien a través de redes sociales mostró orgulloso el paso de Galia por la cancha. “Nuestra hermosa Galia, estudiante de 5A representando a nuestro país. ¡Tremenda personalidad! Brillante Galia, te amamos”, escribieron en Instagram.

Más encima, recibió el saludo de los jugadores de Irak y Francia, encabezados por su máxima figura Kylian Mbappé, para luego entregarle el balón al árbitro canadiense Drew Fischer. Momento inolvidable.

En síntesis

Galia Romero , de 12 años, representó a Chile portando el balón en el duelo de Francia e Irak.

, de 12 años, representó a Chile portando el balón en el duelo de Francia e Irak. La estudiante de Viña del Mar, que tiene síndrome de Down, ganó un concurso de Fundación Miradas Compartidas.

En Filadelfia, fue saludada por figuras como Kylian Mbappé antes de entregar la pelota al árbitro.

El resumen del partido