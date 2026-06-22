Los Cafetaleros van por el pasaje a la siguiente ronda de la cita planetaria en Norteamérica.

La Copa del Mundo 2026 tiene un entretenido partido en la segunda fecha de la fase de grupos, donde Colombia se medirá contra República Democrática del Congo.

Los Cafetaleros tuvieron un debut más complicado de lo esperado ante Uzbekistán. Estos dieron dura batalla, pero al final los dirigidos por Néstor Lorenzo lograron imponerse por 3-1 y así sellar su primera victoria en la presente competición.

¿Dónde ver a Colombia vs RD Congo?

Este encuentro no irá por Chilevisión y la única alternativa para verlo en TV será por DSports. En streaming estará disponible por DGO, Prime Video, Paramount+ y DAZN.

¿A qué hora es el partido del Mundial 2026?

El encuentro entre Colombia y RD Congo es este martes 23 de junio a las 22:00 horas de Chile en el Estadio Akron de Guadalajara, México.

Quieren avanzar

Colombia tiene el deseo de hacer un papel importante en la Copa del Mundo 2026. Los Cafetaleros quieren demostrar de una vez por todas que están para dar el salto y ser protagonistas. Hasta el momento, su mejor actuación han sido los cuartos de final de Brasil 2014.

La victoria ante Uzbekistán dejó como enseñanza de que no hay rival fácil. RD Congo le complicó las cosas a Portugal de Cristiano Ronaldo y les robó un muy meritorio empate 1-1, por lo cual Néstor Lorenzo y los suyos toman nota de los africanos.

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Si Colombia logra vencer a RD Congo, sacarán de forma automática los pasajes a la siguiente ronda. Además, no tendrán la presión de ir a buscar la clasificación ante Portugal en la última fecha, opción que puede ser muy peligrosa.