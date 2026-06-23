El adiestrador se molestó por el segundo tiempo que hizo el equipo en el Estadio Sausalito.

Universidad Católica necesitó de un solo tiempo para mostrar su jerarquía y la diferencia de nivel sobre Everton. Es que los cruzados marcaron el paso y rápidamente se pusieron arriba en el marcador por 3-0. Sin embargo, en el complemento se vivió “otro partido” y que sacó de sus casillas a Daniel Garnero.

Los cruzados abrieron el marcador al minuto siete. Sebastián Arancibia recibió la asistencia de Justo Giani, y el lateral formado en la UC no perdonó. Luego Diego Corral en el 26’, recibió en el área y nuevamente por el sector derecho se sacó a su marca y puso el 2-0 con elegante definición.

ver también Garnero se rinde ante Amaro Pérez, el debutante de Católica que reemplazó a Zampedri: “Será histórico”

Pero un triunfo de los cruzados no es triunfo si no marca Fernando Zampedri. El “Toro” recibió pase en profundidad de Matías Palavecino y con globito puso el 3-0. El partido estaba liquidado cuando el reloj recién marcaba 31 minutos.

Sin embargo, en el complemento con más garra que fútbol Everton logró generar peligro en el arco de Darío Melo. Lo que en el minuto 57 se reflejó en el marcador con el cabezazo de Hugo Magallanes para poner el descuento.

Lo que parecía un baile terminó complicándose más de la cuenta. En especial porque en el llegó 78’ con la expulsión de Daniel González. El central metió un planchazo en la mitad de la cancha y Diego Flores le sacó roja directa. El defensa se fue del Sausalito con un polémico cruce con los hinchas locales donde sacó a relucir su pasado en Santiago Wanderers.

Pese al triunfo, a Daniel Garnero no le gustó para nada la presentación de su equipo. “No supimos cómo manejar el partido. Perdimos la pelota y sin la pelota nos cuesta. Con un hombre menos se hizo todo complicado”, lamentó a TNT Sports.

A Garnero no le gustó el segundo tiempo de la UC y lamentó los errores cometidos en Copa Chile. Crédito: Martin Thomas/Photosport

“Ganamos e hicimos tres goles. Pero lo del segundo tiempo tenemos que corregirlo para que no vuelva a pasar”, alertó de cara a los desafíos que se vienen en el segundo semestre con la Copa Libertadores y la Liga de Primera entre otros.

¿Cómo quedó el grupo B de Universidad Católica en Copa Chile?

Con el segundo triunfo al hilo de Universidad Católica, los cruzados se ubican como punteros del grupo B de Copa Chile. Los de la franja tienen solo dos partidos y seis unidades. Su escolta es Deportes Copiapó con tres partidos y cuatro unidades.

El próximo partido será el 27 de junio cuando reciba a San Luis en el Claro Arena a las 20:30 horas. Luego, el 30/6 será local frente a Everton a las 20:30 horas y cierra la fase de grupos con Copiapó el 4 de julio también a las 20:30 horas.