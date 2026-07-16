La curiosa comparación en la Católica: Imboden sostiene que Fernando Zampedri representa hoy lo mismo que Lionel Messi para la selección argentina.

El ex defensa trasandino de Universidad Católica, Facundo Imboden, compartió su felicidad por la clasificación a una nueva final de la selección argentina en el Mundial. El formado en Boca Juniors y campeón con la UC el Clausura 2005 alucina con Lionel Messi y compañía.

En conversación con RedGol, el oriundo de Castelar, de 46 años, manifestó que “estamos muy felices por esta selección. Creo que lo que estoy viendo de Argentina en el Mundial es un equipo aguerrido que no da nunca nada por perdido”.

“Nos está haciendo sufrir hasta el último momento, sí. Este equipo el Mundial pasado era más fútbol y ahora es más garra. Pero a veces se gana metiendo huevos. Argentina contra Inglaterra fue un partido parejo, no fue superior Inglaterra ni Argentina, pero creo que se lo mereció más Argentina en el segundo tiempo”, añadió.

ver también Tabla de artilleros en la Liga de Primera 2026: el Toro Zampedri se arranca camino al heptagoleador

Messi aún el mejor del mundo, Zempedri el Messi de la UC

“Creo que Messi a sus 39 años sigue siendo el mejor del mundo. Tenerlo en la cancha es peligroso siempre, te hablo como defensa. No puedes dejar sin atender a un tipo de su magnitud”, expuso sobre el 10 de la selección argentina.

Imboden califica al Toro Zampedri como el Messi de la Católica. (Foto: Photosport)

Añadió que “Belligham y Mbappé son muy buenos jugadores, pero pelearán por ser el mejor en el futuro. Hoy Messi sigue estando un escalón sobre todos“.

Por último , el ex defensa de la Católica hizo una analogía entre La Albiceleste y la UC: “Fernando Zampedri es hoy el jugador más importante que tiene la Católica. Es su capitán y su goleador; es un referente. Hoy, salvando las distancias, lo que Messi es para Argentina, Zampedri lo es para la Católica“.

ver también Zampedri cuenta la verdad de cómo se echó al bolsillo a Leandro Paredes: “Había que sacarlo del partido”

Imboden se formó en Boca. Posteriormente defendió las camisetas de Belgrano, Millonarios de Colombia, Olimpo, la Católica, Gimnasia y Esgrima de La Plata, Ferrocarril Oeste y Deportivo Cuenca.

Resumen:

-Facundo Imboden, exdefensa de Universidad Católica, celebró la clasificación de Argentina a la final.

-Imboden destacó que Lionel Messi sigue siendo el mejor del mundo a sus 39 años.

-Imboden comparó la importancia de Messi en Argentina con la de Fernando Zampedri en UC.