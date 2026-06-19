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Liga de Primera

Tabla de artilleros en la Liga de Primera 2026: el Toro Zampedri se arranca camino al heptagoleador

Fernando Zampedri registra 15 goles en 14 partidos, y con siete conquistas de ventaja sobre Popín Castro, Justo Giani Javier Correa y Sebastián Sáez. El Toro embiste directo a una nueva marca.

Por Diego Jeria

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Zampedri camino al heptagoleador: la tabla de artilleros de la Liga de Primera.
© PhotosportZampedri camino al heptagoleador: la tabla de artilleros de la Liga de Primera.

La Liga de Primera 2026 cerró la primera rueda y tras los primeros 15 partidos del campeonato nacional y Colo Colo está arrancado en el primer lugar de la tabla con 36 puntos. Los albos son seguido por Universidad Católica (26), Universidad de Chile (24), Coquimbo Unido (24) y Palestino (24).

Pero hay otro que se alejó más del resto, y por mucho: Fernando Zampedri lidera la tabla de goleadores. El crack e ídolo de la UC registra hasta ahora 15 goles habiendo disputado 14 partidos.

El Toro anotó de forma consecutiva entre la primera y la quinta fecha contra La Serena (1), Deportes Concepción (1), Cobresal (2), Coquimbo Unido (2) y Ñublense (2); en la séptima y octava jornada ante Everton (1) y Palestino (2); Deportes Limache (1, fecha 12) y en el cierre frente a Universidad de Concepción (3) por la jornada 15.

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Así las cosas, Zampedri saca ventaja considerable a Daniel “Popín” Castro (Limache), Justo Giani (U. Católica), Javier Correa (Colo Colo) y Sebastián Sáez (Unión La Calera), los cuatro con ocho goles cada uno.

Correa es uno de los que siguen de lejos a Zampedri en la tabla de goleadores.

Correa es uno de los que siguen de lejos a Zampedri en la tabla de goleadores.

Asimismo, otro dato llamativo es que el goleador de Universidad de Chile es Eduardo Vargas, con sólo cinco tantos. La U tiene un sólo nombre entre el top 15, recién en el 13° casillero, mientras la Católica y Colo Colo tienen dos.

Goles más, goles menos, Zampedri por ahora viaja a velocidad crucero para convertirse en un inédito heptagoleador del fútbol chileno. El Toro se ha llevado el botín de oro consecutivamente desde 2020.

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Zampedri fue goleador en 2020 (20 tantos), 2021 (23 conquistas junto a Gonzalo Sosa), 2022 (18), 2023 (17), 2024 (19) y 2025 (16). Con 38 años el oriundo de Entre Ríos va por su séptimo trofeo de goleador en Chile.

Tabla de goleadores

Infografía: Transfermarkt.

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