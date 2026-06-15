El delantero, que liderara la victoria de la UC contra la U de Conce, compartió con el zaguero de Chile. Tras un cariñoso mensaje, respondió con una solicitud al defensor.

Universidad Católica no baja los brazos en la lucha por el título de la Liga de Primera 2026 de la mano de Fernando Zampedri. Este domingo los Cruzados cerraron el primer semestre del torneo goleando por 5 a 2 a la Universidad de Concepción, con el Toro anotando un triplete que lo dejó en llamas y hasta “pidiendo” nombres para la segunda rueda.

El delantero lideró la victoria con la que los de la franja se mantienen como escoltas de Colo Colo en la cima de la tabla de posiciones, aunque a 10 puntos de distancia (26 y 36, respectivamente). Es por ello que en el club ya piensan en refuerzos y un nombre que ha estado rondando es el de Guillermo Maripán.

El defensor del Torino no lo pasó bien en la última temporada y no son pocos los que quieren verlo de vuelta en la precordillera. El delantero es quien ahora pidió que vuelva al Claro Arena luego de que celebraran juntos su actuación este fin de semana con cariñosos mensajes en redes sociales.

Fernando Zampedri le pide a Guillermo Maripán que vuelva “más seguido” a Universidad Católica

A sus 32 años, Guillermo Maripán comienza a tener importantes coqueteos para volver a Universidad Católica. El defensor, que suena como refuerzo para la segunda rueda de la temporada 2026, estuvo presente en el Claro Arena en el triunfo ante la U de Conce y tuvo un encuentro que dejó entusiasmado a Fernando Zampedri.

El mensaje de Fernando Zampedri y Guiillermo Maripán en Universidad Católica. Foto: Instagram.

A través de su cuenta de Instagram, el zaguero del Torino publicó imágenes mirando el encuentro desde la tribuna y en los camarines. Ahí se le vio junto al delantero, al que mencionó con un “Toro goleador“.

Pero lo más llamativo vino después, cuando Fernando Zampedri compartió la foto con un claro pedido a Guillermo Maripán. “Vente más seguido, Memo“, le rogó el artillero de la UC.

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Más allá de si lo hizo porque le dio suerte o porque lo quiere en el plantel, el Toro dejó en claro que confía en el zaguero. Uno con el que compartió ya en la selección chilena y que podría ser uno de sus nuevos compañeros para la segunda rueda.

Habrá que esperar para ver cuáles son los planes de los de la franja en el mercado. Clasificados a octavos de final de Copa Libertadores y peleando el liderato del torneo, necesitará variantes para poder terminar el año soñando en grande.

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Fernando Zampedri y Guillermo Maripán se muestran juntos para hacer delirar a los hinchas de Universidad Católica. El capitán quiere tener cerca al defensor, quien define su futuro después de una temporada para el olvido en Italia.

Así está Universidad Católica en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

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En resumen, Zampedri y Católica