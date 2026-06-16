Pintita hizo debutar en Boca a este mediocampista de 20 años e informaron que lo pidió de refuerzo para el Romántico Viajero.

Fernando Gago piensa que la U de Chile necesita un refuerzo en el mediocampo y para eso, pretende a un jugador que conoce muy bien de su paso como director técnico de Boca Juniors. Un volante central surgido en las inferiores del club que no será muy considerado en los Xeneizes.

Las referencias son para un futbolista de 20 años que debutó bajo las órdenes del entrenador que ha tenido muchos problemas para consolidar su idea en Universidad de Chile: Camilo Rey Domenech, quien figura en la lista de prescindibles de Rodolfo Arruabarrena, flamante DT boquense.

Así lo informó el medio Cadena Xeneize a través de su director, Marcelo González: “A Rey Domenech lo quiere Gago para la U de Chile. Con él debutó en primera división. Comenzará la pretemporada con el Vasco Arruabarrena este jueves”, reportó el citado comunicador en su cuenta de X.

Fernando Gago hizo debutar a Rey Domenech en Boca. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Con el estratego del Bulla, el veinteañero nacido en Pilar disputó siete partidos y sumó 438 minutos de juego. “¿Llegará la oferta desde Chile?”, fue la pregunta de González para cerrar esta información del interés de Gago en Rey Domenech, una promesa de la cantera Azul y Oro.

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Gago quiere en la U de Chile a Camilo Rey Domenech de Boca

Fernando Gago ha hecho varias pruebas en la zona de volantes de la U de Chile y pretende a un mediocampista de Boca Juniors para sumar una variante a esa posición, donde parece no tener muy considerado al paraguayo Lucas Romero. A pesar del golazo que le anotó al Audax Italiano.

De hecho, a raíz del nivel de Romero, Pintita apostó por darle minutos a Lucas Barrera, un joven que llegó a las juveniles del Bulla desde Universidad Católica por gestión expresa de Gustavo Canales. De los 9 partidos que Rey Domenech jugó en el cuadro Azul y Oro, siete fueron con Gago.

Camilo Rey Domenech en un amistoso ante Juventude de Brasil. (Luciano Bisbal/Getty Images).

Los otros dos fueron bajo la tutela de Claudio Úbeda, quien quedó en la dirección técnica Xeneize tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Aunque el Sifón salió de su cargo tras la eliminación de Boca en la Copa Libertadores con esa dolorosa derrota frente a Universidad Católica aquella noche en que Clemente Montes anotó un hermoso gol que silenció a La Bombonera.

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