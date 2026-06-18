En un Mundial en el que los grandes jugadores han cumplido, el único que parece arrugar es Cristiano Ronaldo.

Todas las selecciones debutaron. Los primeros 24 partidos del Mundial 2026 ya se jugaron y muestran una realidad diversa en cada uno de los grupos. Se abrió con el duelo entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca y se cerró en la noche del miércoles 17 de junio, con Colombia y Uzbekistán.

Increíblemente, ha sido un Mundial de partidos muy buenos y muy emocionantes. Algunos creían que los impedimentos del gobierno de Trump o la gran cantidad de selecciones clasificadas, podría mermar el juego. No obstante, dentro de la cancha, las cosas se han desarrollado de forma impecable. Aunque, no sin polémicas.

Acá te presentamos un resumen de lo que ha sido la primera fecha del Mundial 2026, repartida por cada uno de los grupos. Consideramos las polémicas, las grandes actuaciones y, por supuesto, los propios partidos. ¡Allá vamos!

Grupo A

Partidos

México vs Sudáfrica: 2-0 (Julián Quiñones, 9′; y Raúl Jiménez 67′ para México).

Ante una débil Sudáfrica, y jugando un partido sin grandes luces, México hizo valer su localía. El Estadio Azteca fue el jugador más destacado, considerando que el empuje de la hinchada fue trascendental para darle emoción a un duelo que, en el juego, sólo tuvo chispazos. Además, Sampaio, árbitro brasileño del encuentro, se robó las miradas con sus polémicas decisiones.

Corea del Sur vs República Checa: 2-1 (Hwang In-beom, 67′; y Oh Hyeon-Gyu, 80′, para Corea del Sur | Ladislav Krejci, 59′, para República Checa).

Corea del Sur no sabía traducir su dominio en goles. Además, República Checa pegó primero, dejando en evidencia una de las grandes falencias del elenco asiático, el juego aéreo. Pese a ello, primó la calidad de las partes y los jugadores surcoreanos, con un In-beom que puso la pausa y el coraje.

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Jugador estrella en la primera jornada del Grupo A

Nombre: Hwang In-Beom

País: Corea del Sur

Edad: 29 años

Club: Feyenoord (Países Bajos)

Hwang In-Beom hizo un golazo y dio una vital asistencia para la remontada surcoreana | Getty Images

Polémica, anécdota o récord de la primera fecha del Grupo A

La gran polémica de este grupo estuvo signada por las tarjetas rojas mostradas por el árbitro brasileño, Wilton Sampaio. El réferi expulsó a tres jugadores en el duelo entre México y Sudáfrica, el mayor número histórico en un primer partido de la Copa del Mundo. Para peor, por lo menos dos de las acciones pueden ser muy debatibles. De todas formas, el juez sudamericano consiguió ensamblar polémica, anécdota y récord en un solo partido.

Sólo para no dejarlo pasar, hay que agregarle a esto que con apenas 17 años y 240 días, la gran joya del fútbol mexicano, Gilberto Mora, se transformó en el sexto jugador más joven en disputar un partido de la Copa del Mundo en toda su historia.

Sithole se gana la roja en el duelo ante México | Getty Images

Grupo B

Partidos

Canadá vs Bosnia y Herzegovina: 1-1 (Cyle Larin, 78′, para Canadá | Jovo Lukic, 21′, para Bosnia y Herzegovina).

Canadá tuvo que sufrir para no quedar como el único de los tres dueños de casa en no sumar en su primer partido. Si bien se mostraron superiores a los bosnios, hubo poca resolución de cara a la portería y los centrales norteamericanos sufrieron ante las torres europeas. Larin le dio tranquilidad al BMO Field de Toronto.

Qatar vs Suiza: 1-1 (Muro Muheim [autogol], 90+4′, para Qatar | Reel Embolo, 17′, para Suiza)

Qatar dio la primera gran sorpresa del Mundial 2026. Lo hizo gracias a un autogol en los descuentos de Muheim. Se desató la locura para los de Medio Oriente, no tan solo por la primera unidad sumada en una Copa del Mundo, sino también porque lo lograron rematando seis veces al arco, contra 26 del cuadro helvético. Sorpresón.

Jugador estrella en la primera jornada del Grupo B

Nombre: Mahmud Abunada

País: Qatar

Edad: 26 años

Equipo: Al Rayyan (Qatar)

Pese a provocar el penal que le dio el gol a Suiza, el portero de Qatar, Mahmud Abunada, impidió el triunfo europeo, tapándolo todo | Getty Images

Polémica, anécdota o récord de la primera fecha del Grupo B

Fue en el duelo entre Qatar y Suiza. En los primeros minutos de juego, el suizo Remo Freuler cayó en el área y se decretó penal. Los jugadores cataríes alegaron una posición fuera de juego y, tras la revisión en el VAR se les dio la razón. Sin embargo, la imagen tridimensional del fuera de juego semiautomático, que ha sido obligatoria en los duelos del Mundial, no apareció. Y la falta de imágenes levantó tantas sospechas que la FIFA tuvo que hacer un comunicado diciendo que el VAR funcionó diez puntos. ¿Hubo apagón tecnológico?

Por otro lado, Khouki había conseguido meter el gol del empate catarí, sobre el final del encuentro. Lo celebró como si fuera la final de la Copa del Mundo. Sin embargo, la propia FIFA le quitó la sonrisa, ya que, finalmente, dieron el tanto como un autogol de Muheim.

El festejo de Khoukhi como si fuera su gol. Finalmente, lo dieron como autogol | Getty Images

Grupo C

Partidos

Brasil vs Marruecos: 1-1 (Vinicius Junior, 32′, para Brasil | Ismail Saibari, 21′, para Marruecos).

Marruecos comenzó dominando totalmente a Brasil. El Scratch, diezmado, terminó consiguiendo la igualdad gracias a que cuentan con jugadores de otro planeta, como Vinicius Junior. Sin embargo, el buen nivel mostrado por los norafricanos los pone nuevamente como posibles candidatos a dar pelea en fases avanzadas en este Mundial 2026.

Haití vs Escocia: 0-1 (John Mginn, 28′, para Escocia)

Merecieron más. Haití batalló fieramente ante Escocia, pero no alcanzó. Eso sí, el triunfo de los europeos se vio empañado por una mano que claramente pudo ser cobrada como penal y que ni el VAR resolvió como tal. Si hubiese sido una selección de renombre, esta ceguera podría haberse transformado en un escándalo de proporciones. Pese a todo esto, The Tartan Army celebra su primer triunfo en una Copa del Mundo en 36 años.

Jugador estrella en la primera jornada del Grupo C

Nombre: Vinicius Junior

País: Brasil

Edad: 25 años

Equipo: Real Madrid (España)

Vini se echó el equipo al hombro y logró darle vida a Brasil en un difícil duelo ante Marruecos | Getty Images

Polémica, anécdota o récord de la primera fecha del Grupo C

El partido de Brasil y Marruecos no terminó en el resultado que el Scratch esperaba. No obstante, con el empate, los sudamericanos consiguieron estirar un tremendo récord histórico: llevan casi un siglo sin perder en su partido inicial (17 victorias y 4 empates). La última vez que los pentacampeones perdieron en su debut en una Copa del Mundo fue en 1934, cuando perdieron ante España.

Precisamente, en ese partido se registró una situación particular. Ante la gran demanda de viajes en Uber al coloso de East Rutherford, las tarifas estallaron, llegando a cifras muy altas para la app. Así, un viaje desde el Time Square al recinto deportivo, que normalmente cuesta 83 dólares, terminó costando 127.

Llena la casa para el Brasil vs Marruecos | Getty Images

Grupo D

Partidos

Estados Unidos vs Paraguay: 4-1 (Damián Bobadilla [autogol], 7′; Folarin Balogun, 31′ y 45+3; y Giovanni Reyna, 90+8′ para Estados Unidos | Mauricio Magalhaes, 73, para Paraguay).

Se sabía que Estados Unidos era favorito en casa, pero nadie esperaba la muestra categórica de fútbol que dieron ante Paraguay. Los norteamericanos dominaron de principio a fin y desplegaron un juego ofensivo que bien pudo haber resultado en un marcador aún más abultado. Los guaraníes dejaron mucho que desear.

Australia vs Turquía: 2-0 (Nestor Irankunda, 27′; y Connor Metcalfe, 75′, para Australia).

Australia no vino a pasear al Mundial 2026. La selección oceánica se paro de igual a igual ante una Turquía que, a ratos, estuvo falta de ideas y recurrió al pelotazo desde fuera del área. Irankunda fue la gran sorpresa de los Socceroos, que pavimentan su paso a la siguiente ronda.

Jugador estrella en la primera jornada del Grupo D

Nombre: Folarin Balogun

País: Estados Unidos

Edad: 24 años

Equipo: AS Monaco (Francia)

Fue la estrella inesperada de un aplastante triunfo estadounidense sobre Paraguay | Getty Images

Polémica, anécdota o récord de la primera fecha del Grupo D

Al igual que el show mostrado en cancha por la Selección de Estados Unidos en su debut, también fue pomposa la bienvenida al Mundial que le dieron los norteamericanos. Fieles al estilo de Los Ángeles, los locales hicieron una espectacular ceremonia de apertura de noventa minutos. Además de Anitta, LISA, Future, Rema y Tyla, justo antes del partido, Katy Perry cantó junto a las banderas de todos los participantes del certamen.

Por otro lado, el gol de Nestor Irankunda en el duelo ante Turquía fue el del jugador más joven que ha anotado con la camiseta de los Socceroos en un Mundial (con veinte años).

La apertura del duelo en suelo estadounidense | Getty Images

Grupo E

Partidos

Alemania vs Curazao: 7-1 (Felix Nmecha, 6′; Nico Sclotterbeck, 38′; Kai Havertz, 45+5′ y 88′; Jamal Musiala, 47′; Nathaniel Brown, 68′; y Deniz Undav, 78′, para Alemania | Livano Comenencia, 21′, para Cabo Verde).

El gol de Livano Comenencia desató una ola de alegría entre la hinchada de Curazao e, incluso, entro los hinchas ajenos al país caribeño. La pequeña nación le igualaba al gigante del fútbol mundial. Pero, claro, la ilusión duró poco. La máquina alemana se pudo a producir goles y encontró tantos espacios, que decidió no desaprovecharlos.

Costa de Marfil vs Ecuador: 1-0 (Amad Diallo, 90′)

Dos tiros en los postes de Ecuador en el primer tiempo y un grito ahogado de gol. Los de la mitad del mundo parecían superiores, pero Yan Diomandé decidió estallar en esta Copa del Mundo y le pasó por encima a un jugador con tanta experiencia como Hincapié. Finalmente, Amad Diallo, ingresando desde la banca, desató la alegría de Costa de Marfil, justo cuando el partido llegaba a su final.

Jugador estrella en la primera jornada del Grupo E

Nombre: Felix Nmecha

País: Alemania

Edad: 25 años

Equipo: Borussia Dortmund (Alemania)

En una Alemania demoledora, Nmecha era el que estaba en todas ante Curazao | Getty Images

Polémica, anécdota o récord de la primera fecha del Grupo E

No fue una, sino que fueron cuatro las veces que el técnico de Alemania, Julian Nagelsmann, se cambió de vestuario durante el partido ante Curazao. Si bien la pinta nunca defraudó, el DT aseguró que todo se debió a que no aguantaba el calor y decidió cada vez cambiar de atuendo.

Lo increíble del partido entre Alemania y Curazao es que Eloy Room, el portero de los caribeños, fue aplaudido varias veces y vitoreado en cada una de sus salvadas. Y no tan solamente por la hinchada que iba por los isleños, sino que también por los propios germanos, que lo ovacionaron de pie tras cada una de sus buenas intervenciones.

Julian Nagelsmann se cambió cuatro veces de prenda en el duelo ante Curazao | Getty Images

Grupo F

Partidos

Países Bajos vs Japón: 2-2 (Virgil Van Dijk, 51′; y Crysencio Summerville, 64′, para Países Bajos | Keito Nakamura, 57′; y Daichi Kamada, 89′, para Japón)

Un duelo de poco brillo en el primer tiempo se transformó, con la pausa intermedia, en un partidazo. Países Bajos aprovechó la estatura de Van Dijk y las salidas rápidas generadas por su mediocampo para dañar a los nipones. Mientras tanto, los del Sol Naciente nunca se rindieron y terminaron dándole con su propia medicina a los europeos, con un cabezazo brutal, que puso la paridad en el marcador.

Suecia vs Túnez: 5-1 (Yasin Ayari, 7′ y 90+6′; Alexander Isak, 30′; Viktor Gyokeres, 58′; y Mattias Svanberg, 84′, para Suecia | Omar Rekik, 43′, para Túnez).

Festival de fútbol en Monterrey. Suecia no venía con un cartel intimidante y terminó haciéndole cinco goles a un equipo que había clasificado al Mundial 2026 sin goles en contra. El paseo de Gyokeres e Isak desencadenó la salida de Sabri Lamouchi. Los directivos norafricanos no soportaron la humillación de la abultada goleada.

Jugador estrella en la primera jornada del Grupo F

Nombre: Alexander Isak

País: Suecia

Edad: 26 años

Equipo: Liverpool (Inglaterra)

Alexander Isak fue un constante peligro para Túnez, formando una tremenda dupla con Gyokeres en la parte ofensiva sueca | Getty Images

Polémica, anécdota o récord de la primera fecha del Grupo F

Yasin Ayari hizo una especie de celebración con “la ley del ex”. El seleccionado sueco le anotó dos goles a Túnez y los celebró disculpándose, como hacen los jugadores que le marcan a un ex equipo. En este caso, se debe a la ascendencia del jugador sueco, cuyo padre en tunecino.

Además, hay que destacar los tremendos bloopers que sufrió Túnez en este encuentro. Su portero, Mouhib Chamakh, falló en abrazar un balón en el segundo gol de Suecia y el experimentado Ellyes Skhiri se equivocó en una salida y perdió la pelota, provocando un gol de los europeos. Esto llevó a que el DT de las Águilas de Cártago fuese despedido en pleno Mundial. ¡Ouch!

El sueco que celebró con la “Ley del ex” | Getty Images

Grupo G

Partidos

Bélgica vs Egipto: 1-1 (Mohamed Hany [autogol], 66′, para Bélgica | Emam Ashour, 20′, para Egipto).

Bélgica está en una especie de transición. El equipo de De Bruyne, Lukaku y Courtois ha ido integrando nuevas figuras entre sus filas y falta algún tipo de acomodación aún. Esto fue aprovechado por un cuadro egipcio rápido y decidido, que no vaciló a la hora de atacar. Los belgas tuvieron que recurrir al corazón y el empuje, algo de lo que muchas veces carecieron.

Irán vs Nueva Zelanda: 2-2 (Ramin Rezaeian, 32′; y Mohammad Mohebi, 64′, para Irán | Elijah Just, 7′ y 54′ para Nueva Zelanda)

Acosados por problemáticas ajenas al fútbol, los iraníes se plantaron valientemente ante Nueva Zelanda. Los oceánicos golpearon primero y tuvieron a un inspirado Elijah Just. Pero, con garra y gracias a una misión que parece trascender la cancha, los persas volvieron en dos ocasiones para poner en suspenso al Grupo G.

Jugador estrella en la primera jornada del Grupo G

Nombre: Emam Ashour

País: Egipto

Edad: 28 años

Equipo: Al Ahly (Egipto)

Emam Ashour anotó un golazo ante Bélgica y mostró que los africanos no dependen únicamente de Mohamed Salah para hacer daño arriba | Getty Images

Polémica, anécdota o récord de la primera fecha del Grupo G

No hay nada más polémico en esta Copa del Mundo que la participación de Irán. Ante las prohibiciones impuestas por Estados Unidos, la selección persa tuvo que situar su búnker en Tijuana, México, y llegaron a territorio norteamericano pocas horas antes del encuentro ante Nueva Zelanda. Para peor, las autoridades estadounidenses exigieron la salida inmediata de los iraníes una vez terminado el partido, lo que concluyó en un fuerte alegato del DT, Amir Ghalenoei, en la cara de Infantino.

Por otro lado, el partido entre Bélgica y Egipto se desarrolló en el mismo día del cumpleaños de Mohamed Salah, quien celebró dando una asistencia. Otra cosa particular fue que Romelu Lukaku generó el gol del empate belga, con tan sólo 22 segundo en cancha.

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Grupo H

Partidos

España vs Cabo Verde: 0-0

Ni el más arriesgado de los apostadores habría dado en el clavo con este partido. Todos pensaban que España arrollaría a Cabo Verde, en su debut mundialista. No obstante, una defensa cerrada y que no tuvo que recurrir a las faltas, terminó siendo un cerrojo infranqueable para uno de los candidatos a quedarse con la Copa del Mundo. Además, cuando el orden defensivo no fue suficiente, Vozinha puso los años de experiencia para detener cualquier embate. La desesperación hispana fue tal que, incluso, un Lamine Yamal sin su mejor condición física, entró para ver si cambiaban las cosas. Y no, se quedaron en cero.

Arabia Saudita vs Uruguay: 1-1 (Abdulelah Al-Amri, 41′, para Arabia Saudita | Maximiliano Araújo, 80′, para Uruguay)

Los saudíes ya deben dejar de pensarse como una sorpresa. Por segundo Mundial consecutivo, Arabia Saudita tuvo contra las cuerdas a un equipo sudamericano. Si la vez pasada fue Argentina, en esta ocasión le tocó al Uruguay de Marcelo Bielsa. Pero, la total superioridad de la Celeste por lo menos tuvo una pequeña recompensa, en los pies de Araújo.

Jugador estrella en la primera jornada del Grupo H

Nombre: Josimar Dias, “Vozinha”

País: Cabo Verde

Edad: 40 años

Equipo: Chaves (Portugal)

El meta de Cabo Verde es la figura del momento en este Mundial, tras taparle todo a España en el histórico empate entre ambas selecciones | Getty Images

Polémica, anécdota o récord de la primera fecha del Grupo H

Las redes sociales ardieron en contra del árbitro italiano Mariani. Esto, debido a que decidió terminar el partido entre Arabia Saudita y Uruguay, en el momento en el que un jugador saudí se arrancaba solo en el contraataque. La decisión fue repudiada por muchos que piensan que debió dejar terminar una jugada tan clara.

Otra cosa que llamó la atención en este grupo es lo que pasó con Mikel Oyarzábal. El delantero de la Furia Roja estuvo treinta minutos en cancha sin siquiera tocar la pelota, batiendo un récord que no se daba desde 1966.

El polémico árbitro del Arabia Saudita vs Uruguay | Getty Images

Grupo I

Partidos

Francia vs Senegal: 3-1 (Kylian Mbappé, 66′ y 90+6′; y Bradley Barcola, 82′ para Francia | Ibrahim Mbaye, 90+5′, para Senegal)

Senegal conseguía lo que parecía imposible: desesperar a Francia. Pero, el primer tiempo sin goles terminó quedando en el olvido gracias a un pase glorioso de Oliseh y una definición gloriosa de Mbappé. Les Bleus terminaron destrabando el candado propuesto por los africanos y, pese a encajar un gol, fueron claros dominadores del encuentro.

Irak vs Noruega: 1-4 (Ayman Hussein, 39′ para Irak | Erling Haaland, 29′ y 43′; Leo Ostigard, 76′; y Ayman Hussein [autogol], 90+6′, para Noruega)

Cuando se tiene a Erling Haaland, se cuenta con un hándicap a favor. Esto bien lo sabe Noruega, que sin jugar un partido vistoso se valió de la experiencia goleadora del jugador del Manchester City, para pasarle la máquina a Irak. Da para pensar si es que Bolivia no podría haber hecho más que el equipo que los dejó fuera del Mundial.

Jugador estrella en la primera jornada del Grupo I

Nombre: Kylian Mbappé

País: Francia

Edad: 27 años

Equipo: Real Madrid (España)

Kylian Mbappé demostró que no le pesa el mote de jugador estrella y fue decisivo en el triunfo de Les Bleus sobre Senegal en el debut galo en el Mundial 2026 | Getty Images

Polémica, anécdota o récord de la primera fecha del Grupo I

Y se llama Hussein. El delantero iraquí Aymen Hussein marcó el segundo tanto de su nación en una Copa del Mundo. Lo logró a pocos días de vivir una situación verdaderamente estresante: a su llegada a Estados Unidos fue retenido por la policía en la aduana y fue interrogado casi siete horas. Resiliencia total. Lástima que igual sufrió una derrota demoledora con su equipo.

Mbappé, por otro lado, marcó dos goles en el triunfo de Francia ante Senegal y se convirtió en el máximo goleador de la historia de Les Bleus. Con 58 anotaciones, superó a Olivier Giroud (57). Y le queda Copa del Mundo aún, como para sacar más diferencia.

Aymen Hussein hizo historia para Irak | Getty Images

Grupo J

Partidos

Argentina vs Argelia: 3-0 (Lionel Messi, 17′, 60′ y 76′ para Argentina)

La cabra: eso define este partido. Lionel Messi dio cátedra y le mandó un severo recado a todos los que creen que su paso por la MLS es sinónimo de jubilación. El mejor del mundo demostró, justamente, aquello. De hecho, cuando salió de la cancha, la consistencia de Argentina amainó. Argelia, mientras tanto, contó con débiles respuestas de su portero, el hizo de Zizou, Luca Zidane.

Austria vs Jordania: 3-1 (Romano Schmid, 21′; Yazan Al Arab [autogol], 76′; y Marko Arnautovic, 90+12′ para Austria | Ali Olwan, 50′, para Jordania)

Austria tiene con qué pelear en este grupo. Esto lo demostró ante Jordania. Eso sí, y para ser justos con el elenco árabe, no les resultó tan fácil como podría esperarse en el papel. Un duelo que fue un ejemplo de que todas aquellas sospechas de que este Mundial estaría lleno de goleadas a equipos menores, no siempre se cumplirá. Y, por el momento, es más bien bueno el resultado de las selecciones más pequeñas. Quizás, Jordania aún tenga cosas que decir.

Jugador estrella en la primera jornada del Grupo J

Nombre: Lionel Messi

País: Argentina

Edad: 38 años

Equipo: Inter Miami (Estados Unidos)

Lionel Messi le demostró a todo el mundo que, pese a su edad, es el mejor jugador del mundo. Y cómo lo agradece Argentina, que deposita todas las esperanzas en su juego | Getty Images

Polémica, anécdota o récord de la primera fecha del Grupo J

El patadón de Messi. Así se llama la máxima polémica dejada en este grupo, luego de que se filtrasen imágenes de Lio dando una patada artera a un jugador de Argelia. El árbitro y el VAR desestimaron la roja y muchos se preguntan por qué. ¿Será que estamos ante un regalón de la FIFA? ¿O es, simplemente, casualidad?

En ese mismo partido, Messi se lució con tres goles, ante un arquero que poca respuesta dio en algunos de ellos. Se trata de Luca Zidane, hijo de Zizou, que portó una misteriosa máscara. Muchos se preguntaron el por qué de su utilización. Pues bien, se debe a que jugando por el Granada, sufrió un fuerte choque con el delantero del Almería, Óscar Naasei. Se le fracturó la mandíbula y el mentón, además de tener una severa conmoción cerebral. Estuvo muy cerca de no poder jugar la Copa del Mundo.

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Grupo K

Partidos

Portugal vs RD Congo: 1-1 (Joao Neves, 6′, para Portugal | Yoanne Wissa, 45+5′ para RD Congo).

Vaya decepción la de Portugal. Y, por qué no decirlo, también la de Cristiano Ronaldo. El crack portugués no pudo igualar lo hecho por las otras estrellas que se llevan las miradas en esta Copa del Mundo y tuvo un duelo opaco ante República Democrática del Congo. Los africanos aprovecharon la sobreabundancia de toques y de posesión de los lusos, para mandar ataques relampagueantes, que terminaron haciendo mucho daño.

Uzbekistán vs Colombia: 1-3 (Fayzullaev, 60′, para Uzbekistán | Daniel Muñoz, 40′; Luis Díaz, 65′; y Jaminton Campaz, 90+9′, para Colombia.

Colombia se convirtió en el segundo equipo sudamericano en debutar con una victoria en este Mundial. Uzbekistán no llegó en el primer tiempo y aún así complicó a los cafeteros, que contaron con jugadores brillantes, como Luis Díaz, para ganarlo.

Jugador estrella en la primera jornada del Grupo K

Nombre: Luis Díaz

País: Colombia

Edad: 29 años

Equipo: Bayern Munich

Luis Díaz tuvo un partidazo con Colombia | Getty Images

Grupo L

Partidos

Inglaterra vs Croacia: 4-2 (Harry Kane, 12′ y 42′; Jude Bellingham, 47′; y Marcus Rasford, 85′ para Inglaterra | Martin Baturina, 36′; y Petar Musa, 45+5′ para Croacia)

¡Qué partido! Inglaterra está llena de grandes jugadores, pero muchas veces su combinación no es sinónimo de grandes resultados. Ante Croacia, este dejó de ser el mantra británico, ya que los Three Lions fueron amplios dominadores de una Croacia que ataca bien, pero deja muchos espacios atrás.

Ghana vs Panamá: 1-0 (Yareb Yirenkyi, 90+5′)

Parejo partido entre las selecciones de Ghana y de Panamá, pese a cierta superioridad de los centroamericanos en varias fases del encuentro. Finalmente, el tanto de Yirenkyi fue un castigo demasiado grande para los canaleros.

Jugador estrella en la primera jornada del Grupo L

Nombre: Harry Kane

País: Inglaterra

Edad: 32 años

Equipo: Bayern Munich

Harry Kane marcó un doblete ante Croacia | Getty Images

Polémica, anécdota o récord de la primera fecha del Grupo L

Dos chances tuvo Harry Kane de anotar desde los doce pasos. El portero Livakovic se adelantó y terminó repitiéndose el tiro, debido a la decisión del VAR. En el primer tiro, el arquero croata había adivinado el lado del tiro del inglés. Pero, en el segundo intento, cambió de lado, pese a que el Ciudadano Kane tiró para el mismo.

Por primera vez en el Mundial, se produjo un cambio de arquero. Se dio en el duelo entre Ghana y Panamá, luego de que Ati Zigi se lesionara en un cruce con un jugador canalero. En su lugar, en la segunda mitad, entró Asare.